PALITの次世代GameRockビデオカードが眩しすぎるっ！ GALAXはスワロで装飾、どっちも自己主張すごいね

6月2日から6月5日まで、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催された。

アスキーでは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏を取材班メンバーに起用！ 現地に滞在し、イベントに密着した！

「パリピなPALITのパーチー会場では同社の公式アンバサダー虹野リトナちゃんがお出迎え｡この度グローバル展開が決まったようで頭身も衣装もガラッと一新。オジサンこの人ベンチマーク（以降検閲）」(KTU)

「いやいや、私が本当にねっちりとテストしたいのはこちらでございますよHAHAHA。というわけでこれが次期GAMEROCKのご尊顔｡詳しいスペックは不明だけど、PALITらしい気合いの入った映えるカード」(KTU)

「そして！ PALITといえば今年より同社に合流したGALAXブランド。今回展示されていたのは超OC志向のHOFの新デザインのコンセプトモデル」(KTU)

「横のポップを読んでみると新しい設計のファンやカード後部（PCのフロント側）にディスプレー搭載とか新規要素があるが、気になったのは1行目。スワロフスキーだって？」(KTU)

「クーラーのハウジングの四隅にキラキラ光るスワロフスキークリスタルを配置。HOF…フーディー被ってキメ顔していたお前はどこへ行ったんや……」(KTU)

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入中！