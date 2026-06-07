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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第117回

PALITの次世代GameRockビデオカードが眩しすぎるっ！ GALAXはスワロで装飾、どっちも自己主張すごいね

2026年06月07日 12時20分更新

文● 文● ASCII　取材● KTU

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「PALITさんは台北101近くのホテルにクローズドな発表会場を設置｡人混みに揉まれ疲れ切ったオッサンの目には厳しい会場でございました…」（KTU）

　6月2日から6月5日まで、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催された。

　アスキーでは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏を取材班メンバーに起用！　現地に滞在し、イベントに密着した！

　「パリピなPALITのパーチー会場では同社の公式アンバサダー虹野リトナちゃんがお出迎え｡この度グローバル展開が決まったようで頭身も衣装もガラッと一新。オジサンこの人ベンチマーク（以降検閲）」(KTU)

公式アンバサダー虹野リトナちゃん。だいぶ大人になったような……

「いやいや、私が本当にねっちりとテストしたいのはこちらでございますよHAHAHA。というわけでこれが次期GAMEROCKのご尊顔｡詳しいスペックは不明だけど、PALITらしい気合いの入った映えるカード」(KTU)

これでもか！ というくらいド派手に発光して存在をアピールするGameRockシリーズの新ビデオカード

「そして！　PALITといえば今年より同社に合流したGALAXブランド。今回展示されていたのは超OC志向のHOFの新デザインのコンセプトモデル」(KTU)

HOF(Hall of Fame)シリーズの新作

「横のポップを読んでみると新しい設計のファンやカード後部（PCのフロント側）にディスプレー搭載とか新規要素があるが、気になったのは1行目。スワロフスキーだって？」(KTU)

「クーラーのハウジングの四隅にキラキラ光るスワロフスキークリスタルを配置。HOF…フーディー被ってキメ顔していたお前はどこへ行ったんや……」(KTU)

カード後部（PCのフロント側）にディスプレーを搭載

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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入中！　

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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