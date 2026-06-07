COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第117回
PALITの次世代GameRockビデオカードが眩しすぎるっ！ GALAXはスワロで装飾、どっちも自己主張すごいね
2026年06月07日 12時20分更新
6月2日から6月5日まで、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催された。
アスキーでは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏を取材班メンバーに起用！ 現地に滞在し、イベントに密着した！
「パリピなPALITのパーチー会場では同社の公式アンバサダー虹野リトナちゃんがお出迎え｡この度グローバル展開が決まったようで頭身も衣装もガラッと一新。オジサンこの人ベンチマーク（以降検閲）」(KTU)
「いやいや、私が本当にねっちりとテストしたいのはこちらでございますよHAHAHA。というわけでこれが次期GAMEROCKのご尊顔｡詳しいスペックは不明だけど、PALITらしい気合いの入った映えるカード」(KTU)
ただ面で発光するのではなく、内部の微妙な形状で変化を楽しめるというもの— ASCII.jp (@asciijpeditors) June 6, 2026
何がここまで彼らを駆り立てるのだろうか(by KTU) #アスキーKTUレポ#COMPUTEX2026pic.twitter.com/KpdWWYDiwG
「そして！ PALITといえば今年より同社に合流したGALAXブランド。今回展示されていたのは超OC志向のHOFの新デザインのコンセプトモデル」(KTU)
「横のポップを読んでみると新しい設計のファンやカード後部（PCのフロント側）にディスプレー搭載とか新規要素があるが、気になったのは1行目。スワロフスキーだって？」(KTU)
「クーラーのハウジングの四隅にキラキラ光るスワロフスキークリスタルを配置。HOF…フーディー被ってキメ顔していたお前はどこへ行ったんや……」(KTU)
撮影が下手すぎるけど、クーラーのハウジングの四隅にキラキラ光るスワロフスキークリスタルを配置— ASCII.jp (@asciijpeditors) June 6, 2026
HOF…フーディー被ってキメ顔していたお前はどこへ行ったんや……(by KTU) #アスキーKTUレポ#COMPUTEX2026pic.twitter.com/6gjh16tkKw
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入中！
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