台湾のファミマで買った「しびれる辛さの冷たい麺」が旨かった！

6月2日から6月5日まで、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催された。

業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が、アスキー取材班メンバーとして現地に滞在。イベントを密着取材した。

この記事では、KTUが取材の合間に食べたコンビニグルメを紹介！

かなりハードな取材旅で、さすがのKTUも少しお疲れの様子。

「一時体調がピンチだったが、回復。すると俄然腹が空く」（KTU）

「時間も遅いので近所のファミマで弁当を買った。読めないラベルも、写真をチャッピーに投げれば怖くない。こうなると、もう何があっても人はAIを手放さないんじゃないかな」（KTU）

「買った商品は、鶏肉とネギがのった、冷たい幅広の麺。花椒とネギ油の香りが立ち、しびれる辛さ系の味付け。これならスルッと入ってくる。旨し。ちなみに私が滞在していた一帯は、ファミマとセブンの大激戦地区。ちょっと歩くだけで別のコンビニが見つかった。Hi-Lifeという台湾のコンビニチェーンもあるが、前2者からは遠く及ばない。観測範囲内では、ローソンはない模様」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入中！