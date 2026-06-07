COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第121回
台湾のファミマで買った「しびれる辛さの冷たい麺」が旨かった！
2026年06月07日 13時10分更新
6月2日から6月5日まで、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催された。
業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が、アスキー取材班メンバーとして現地に滞在。イベントを密着取材した。
この記事では、KTUが取材の合間に食べたコンビニグルメを紹介！
かなりハードな取材旅で、さすがのKTUも少しお疲れの様子。
「一時体調がピンチだったが、回復。すると俄然腹が空く」（KTU）
「時間も遅いので近所のファミマで弁当を買った。読めないラベルも、写真をチャッピーに投げれば怖くない。こうなると、もう何があっても人はAIを手放さないんじゃないかな」（KTU）
「買った商品は、鶏肉とネギがのった、冷たい幅広の麺。花椒とネギ油の香りが立ち、しびれる辛さ系の味付け。これならスルッと入ってくる。旨し。ちなみに私が滞在していた一帯は、ファミマとセブンの大激戦地区。ちょっと歩くだけで別のコンビニが見つかった。Hi-Lifeという台湾のコンビニチェーンもあるが、前2者からは遠く及ばない。観測範囲内では、ローソンはない模様」（KTU）
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入中！
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