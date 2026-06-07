板ガムサイズで、なんと「96GB」！ AIサーバー向けの超爆速メモリーを見た！

6月2日から6月5日まで、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催された。

アスキーでは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏を取材班メンバーに起用！ 現地に滞在し、イベントに密着した！

イベント終幕の直前まで、メイン会場を駆け回って取材を続けるKTU。ここでは、彼が最終日に回ったメーカーのブースを紹介。

「メモリーのブースは地味なんだよなと思いつつも、ESSENCOREのブースを訪問。ブース奥の方SOCAMM2モジュールを発見……1枚96GBのLPDDR5T-9600。スリムで大容量かつ超高クロック・主にAIデータセンター向けということ、昨今の半導体事情を考えるとコンシューマー用に降りてくるのは当分ないかも」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入中！