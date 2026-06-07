おおお！ これこれ！ 古参自作erなら誰もが知る（？）「あのメーカー」に、台湾で再会した

6月2日から6月5日まで、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催された。

アスキーでは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏を取材班メンバーに起用！ 現地に滞在し、イベントに密着した！

「生きとったんかShuttle！ Shuttleは、古参自作erなら知らぬものはおらん（と思う）キューブ型ベアボーンPCを多数出していたメーカーだ」（KTU）

「おおおおお！ これこれ！ 記憶の中の彼と寸分違わぬ姿で、しかも台湾で再会するとは。会場ではバイオ系の解析処理をゴリゴリやっていた。現在のShuttleはBtoBの方に軸足を移しているので一般販売はされていないが、あの頃のベアボーンの形状でB650チップセットを搭載した製品も存在する」（KTU）

「ファンレスでメンテフリーのPCを多量に納品できるのが今のShuttleの持ち味だそう。最新モデルはCeleron J6412 Atom x6413Eを搭載したSPCEL02及び03。普通のミニPCと何が違うんだとなるが、ファンレスであることに加え、前後に有線LANを持っているという点で引き合いがあるという」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入中！