このページの本文へ

COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第112回

FoxconnがAI需要に応える新ハイブリッドデータセンターのインフラをCOMPUTEXで公開

2026年06月06日 15時20分更新

文● 中山 智　編集●北村／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　台湾のFoxconn（鴻海科技集団）は、台湾・台北で開催されたCOMPUTEX 2026の自社ブースにおいて、次世代のAIデータセンター構築に向けたインフラストラクチャーおよびサーバーソリューションを公開した。

COMPUTEX TAIPEI 2026のFoxconnブース

　来場者の注目を集めていたのが、同社とTECO（東元電機）などのパートナーと共同で展示した「ハイブリッドデータセンター（HDC）」。標準的な建物型のデータセンターと、設備一式をコンテナに収めるモジュール型データセンターの中間に位置するコンセプトとなっている。

ハイブリッドデータセンターを模型で説明

　従来のデータセンターは、建物の建設から設備の導入までに数年の工期を要し、コストが高く、完成後の設備拡張が困難であるという課題があった。一方で、ITサーバー、配電システム、冷却設備、無停電電源装置（UPS）のすべてを1つのコンテナに収める「モジュール（コンテナ）型データセンター」は、迅速な展開が可能である反面、大規模な展開やサーバー機器の保護という点では制限があった。

インフラ設備をコンテナに収容

　ハイブリッドデータセンターは、これら両者の利点を組み合わせたアーキテクチャーとなっている。最大の特徴は、データセンターの建物とそのインフラ設備を分離する設計を採用していること。具体的には、サーバーラックなどのIT機器は鉄骨構造の建物内（ホワイトスペース）に配置して適切に保護する。その一方で、水冷システム、配電システム、UPS、発電機といったインフラ設備（グレースペース）は、建物の外部にプレハブ式のコンテナモジュールとして配置する。

コンテナを設置していくだけで、データセンターのインフラ設備が完成する

　このアプローチにより、時間のかかるコンクリート造の建物を建設する必要がなくなり、建物の施工と屋外モジュールの設置を並行して進められるため、稼働開始までの工期を短縮できる。また、インフラ設備を屋外に配置することで、屋内のスペースをITサーバーの設置に割り当て、コンピュート容量を最大化することが可能となる。

　さらに、ハイブリッドデータセンターは拡張性においても利点がある。AI演算能力の需要増加に伴い屋内にサーバーを増設する場合、必要となる追加の電力や冷却能力は、屋外にモジュール化されたシステムを増設するだけで対応できる。これにより、需要に応じたインフラ運用が可能となるわけだ。

必要なものを必要なときに追加できるのがハイブリッドデータセンターの強み

　ハードウェアの展示では、NVIDIAのアーキテクチャー「Vera Rubin」に対応した液冷ソリューションが公開された。NVIDIA Vera Rubin NVL72システムは、1つのトレイにNVIDIA GPUを4基搭載し、これを18トレイ組み合わせることで合計72基のGPUを稼働させる構成となっている。

NVIDIA Vera Rubin NVL72のコンピュートトレイ

　実機では、前世代（GB300）からの設計変更をアピール。主な変更点は、内部の冷却チューブを削減したモジュール化設計の採用で、これまで約20分かかっていたコンポーネントの組み立て時間を5分に短縮し、作業効率を向上させている。

「NVIDIA Vera Rubin NVL72」向けの内部マニホールド

　また、システム全体の消費電力は前世代の約14kWから25kWへと増加している。この発熱に対応するため、Foxconnは液冷システムの冷却液流量を9 LPM（リットル/分）から16 LPMへと引き上げた。加えて、冷却水のマニホールド（分配管）を2層構造に改良し、冷水と温水を分離して圧力損失を低減させることで、大電力環境下における冷却性能を確保している。

前世代にあたる「NVIDIA GB300」向けの液冷ソリューション。冷水と温水のマニホールドが個別に配置された従来の設計であり、冷却液の流量は9 LPMとなっている

　世界のAIデータセンター市場は2030年までに年平均成長率（CAGR）29%以上で成長すると予測されており、AI演算能力への需要が増加する中、迅速かつ効率的で需要に応じて拡張可能なデータセンターの構築が求められている。Foxconnが提示したハイブリッドデータセンター構想と、組み立て手順を簡略化した液冷ソリューションは、今後のAIインフラ構築における手法の一つを示しているといえそうだ。

【関連サイト】

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
2
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
4
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Dynabook G83 13.3インチ FHD 軽量 Webカメラ 第11世代 Corei5-1135G7/Windows 11 Pro/MS Office 2021搭載/初期設定不要/Wifi 6/Bluetooth/HDMI/Type C/LANポート/SDカードスロット/有線静音マウス付属(メモリ8GB,SSD256GB)
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Dynabook G83 13.3インチ FHD 軽量 Webカメラ 第11世代 Corei5-1135G7/Windows 11 Pro/MS Office 2021搭載/初期設定不要/Wifi 6/Bluetooth/HDMI/Type C/LANポート/SDカードスロット/有線静音マウス付属(メモリ8GB,SSD256GB)
￥33,048
5
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥109,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,656
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,535
4
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥1,440
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,203

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン