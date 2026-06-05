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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第101回

高そうだが…欲しい！ 「車体の色を変えられるBMW」がマジすごい。量産化も予定

2026年06月05日 14時45分更新

文● ASCII　取材● 中山智

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すげー！　色が変わってるぜ！

　6月2日から台北で開催中の、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」は、本日が最終日！

　電子ペーパーメーカーのE Ink（元太科技）は、BMWと共同開発を進める「BMW iX3 Flow Edition」を展示した。特徴は、車体表面に電子ペーパー技術「E Ink Prism」を採用していること。これまでコンセプトカーとして披露されてきた技術だが、今回は量産化を前提としたモデルとして展示されていた。

色が変わると、まったく違う印象に

　車体側面にはカラー電子ペーパーを採用しており、7色への表示変更が可能。車両の外観をボタン操作で書き換えられるほか、パターンやデザインの変更にも対応する。

ボンネット部分は、モノクロ電子ペーパー

　ボンネット部分にはモノクロ電子ペーパーを搭載し、アニメーションやグラフィックを表示できる。従来の「クルマの色を変える」という発想からさらに進み、「車体そのものを表示デバイス化する」という要素も取り入れた印象だ。

いくらくらいするんだろう？

　担当者によると、技術はすでに量産段階に近づいており、BMW iX3 Flow Editionは量産車としての投入を予定しているのだという。具体的な予定は未定なものの、いよいよ実際に購入できる段階へと近づいているようだ。

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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