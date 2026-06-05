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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第100回

レトロゲーム機かと思ったら、Mac向けドッキングステーションでした

2026年06月05日 14時30分更新

文● ASCII　取材● 中山智

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レトロゲーム機かと思ったら？

　6月2日から台北で開催中の、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」は、本日が最終日！

　香港の周辺機器メーカーWokyisは、Mac Studio向けドッキングステーション「Wokyis G7」を展示した。アップル製デスクトップPCとの組み合わせを前提に設計された製品で、どこか懐かしさを感じさせるゲーム機風のデザインが目を引く。

　特徴は、前面に搭載された7インチディスプレーだ。解像度は1280×800ドットで、システム情報や各種アプリケーションを表示できる。Mac Studioの下部に配置すると一体感のある外観となり、機能性とデザイン性を両立している。

いいな〜！　思わず買いたくなるね〜

　近年はドッキングステーションにも液晶を搭載する製品が増えているが、Wokyis G7は往年のゲーム機を思わせるレトロな雰囲気が特徴。会場でも多くの来場者が足を止め、写真を撮影していた。

　価格は199ドルで、Kickstarterでの早期申込者向けには109ドルで提供される予定。クラウドファンディングは6月に開始されるとのことだ。

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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