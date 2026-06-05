斬新だわ〜。側面がディスプレーになっているPCケースで、ゲームをした！

6月2日から台北で開催中の、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」は、本日が最終日！

GIGABYTEは、新たなPC製品群「The INFINITY」シリーズの一環として、Micro ATX対応PCケース「AORUS C510 GLASS INFINITY」を展示した。最大の特徴は、サイドパネルそのものをディスプレー化した大胆な設計だ。

ケース側面には16インチディスプレーを搭載。近年はCPUクーラーやケース前面に小型液晶を搭載する製品が増えているが、サイドパネル一面をディスプレーとして利用する製品は珍しい。しかもディスプレーはリバーシブル仕様となっており、設置レイアウトに合わせて表示方向を変更できる。

容量はおよそ25リットルとコンパクトながら、内部にはGeForce RTX 5090クラスの大型グラフィックスカードを搭載可能。近年増えつつある背面コネクタ型マザーボードにも対応するなど、ハイエンド構成を視野に入れた設計となっている。また、縦置き・横置きの両方に対応し、持ち運び用のハンドルも装着可能だ。

PCケースの液晶化が進む中でも、「サイドパネル全部をディスプレーにする」という発想はなかなか強烈。性能だけでなく、PCそのものを、映像表現の一部として楽しみたいユーザーに向けた、意欲的なモデルといえそうだ。