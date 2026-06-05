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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第94回

見た目は懐かしのレトロなキーボード、でも中身は最新のワイヤレス！

2026年06月05日 12時10分更新

文● ASCII　取材● KTU

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これ、最新のキーボードですよ

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

　FL eSportsのブースを訪れたKTU。気になる商品を見つけたようです。

　「オイオイマジか!? 懐かしのIBM 101を思わせるスタイルの、ワイヤレスキーボードOG104。流石にバックリングスプリングではなく、KalihのDynamic Red Switchをしようとのこと。KalihのDynamic Redは初耳だけどどんなスイッチだろう？　ちなみに、横のスイッチでBT/ 2.4Ghz/ USB Type-Cを切り替えて使用可能」（KTU）

OG87

　「OG87は、TKL（テンキーレス）。今風味ね」（KTU）

OG104にCommodore 64風キャップの組み合わせ

　「なんやこれは……OG104にCommodore 64風キャップを組み合わせると最高やないか……！　日本での展開予定は今のところないのが残念。厚くてボテっとした感じが良い。グリフの感じがたまらない」（KTU）

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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