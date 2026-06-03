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AMD Radeon RX 9070 GRE搭載ゲーミングPC発売、WQHDゲームを快適に楽しめるFRONTIER新モデル

2026年06月03日 11時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　インバースネットは、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」シリーズにおいて、最新のAMD製GPU「Radeon RX 9070 GRE」を搭載したゲーミングPCを発売した。このハイパフォーマンスなPCは、FRONTIERダイレクトストアで購入可能だ。

　このゲーミングPCの最大の特徴は、最新のRDNA 4アーキテクチャを採用した「Radeon RX 9070 GRE」だ。48基の演算ユニットと強化されたレイトレーシング性能により、WQHD環境下での高画質なゲームプレイを可能にする。さらに、AIアクセラレータを搭載しており、AI処理性能も強化されているため、よりリアルなゲーム体験が楽しめる。

　ラインナップは、GHLシリーズGAMシリーズGKシリーズといった3つのシリーズから選べ、それぞれが異なる冷却性能やデザインを提供する。特にGHLシリーズは、優れたエアフロー性能を持つフルタワーモデルとして、最大7基のファンを搭載可能だ。これに加え、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能で、用途や予算に応じた最適な選択を提供する。

　3機種のうち、GAMシリーズはミドルタワーで、冷却性能と拡張性が高く、デザインもシンプルでエレガントだ。GKシリーズはコンパクトなミニタワーでありながら、容量約30Lのケースにより、効率的な冷却を実現する。各モデルは、FRONTIERダイレクトストアにて購入可能で、希望する構成を選ぶことができる。 

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