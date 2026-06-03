MSI、RTX 5070×Core Ultra 7搭載の高性能ゲーミングPCを発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、6月4日から新しいゲーミングPC「MPG Trident AS AI 2NVP7-081JP」を発売する。価格は53万6800円前後の見込み。

「MPG Trident AS AI 2NVP7-081JP」は、スリムかつ高性能、冷却性を兼ね備えたゲーミングPCだ。インテル Core Ultra 7 265FとNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載し、一般的なタワー型PCに比べ約3分の1のスリムな筐体でありながら、熱源を分離する構造で冷却性能を確保している。長時間のゲームプレイでも快適に使用できるとしている。

このモデルは、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ最大の特徴であるDLSS 4.5に対応し、WQHD解像度や高リフレッシュレートのモニターとの組み合わせで、より滑らかなゲーム体験を実現。さらに32GBの大容量メモリを搭載しており、動画・写真編集などのクリエイティブ作業にも適している。

その他の特徴として、ライティングを自由にカスタマイズできる「Mystic Light」機能や、ガラスパネルが付属し、ライティングを楽しむことができる機能も搭載している。また、ネットワークは有線（2.5Gbps）およびWi-Fi 6Eに対応しており、高速かつ安定した通信が可能だ。