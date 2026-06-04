XFX、Radeon RX 9070 GRE搭載グラフィックボード「Swift Triple Fan Gaming Edition 12GB」を発売

ゴッパ合同会社は、6月2日より新たなゲーム向けグラフィックボード、「XFX Swift Triple Fan Gaming Edition 12GB」を発売開始した。価格はオープン価格となっている。

「XFX Swift Triple Fan Gaming Edition 12GB」は、最新のAMD Radeon RX 9070 GREを搭載し、強力なゲームパフォーマンスを提供する。同製品は、ゲームプレイ中のスムーズな映像体験を実現し、高解像度に対応するための優れたオプションとして設計されている。

このモデルはデザイン性も考慮され、ブラックモデルに加えて、ホワイトもラインナップされている。カードの仕様としては、PCI-E 5.0に対応し、ベースクロック1420MHz、ゲームクロック2220MHz、ブーストクロックは2790MHzを誇る。また、メモリはGDDR6 12GBで、最大メモリ帯域幅は432GB/sとなる。ディスプレイポート2.1が3つとHDMI 2.1ポートを1つ装備し、拡張性も申し分ない。

ゲーム愛好者や高性能を求めるユーザーに注目される製品として、期待が高まっている。