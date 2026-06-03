1440pゲーミングを快適に。SAPPHIREの新「AMD Radeon RX 9070 GRE」搭載グラボ登場

アスクは6月2日、AMD社の最新ミドルレンジGPU「AMD Radeon RX 9070 GREグラフィックス」を搭載した、Sapphire Technology社製のグラフィックボード「SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB」を発表した。価格は117,800円だ。

今回発表された「SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB」は、AMD RDNA 4アーキテクチャをベースとした最新のグラフィックスボードだ。この製品は第3世代レイアクセラレータと第2世代AIアクセラレータを搭載し、高フレームレートの1440pゲーミングを実現できるという。特に「Dual-X」クーラーにより冷却効率と静音性に優れ、高負荷時にも安定した電力供給が可能な電源回路を備えている。

さらに、高品質な材料を採用し、特に優れた熱伝導性を持つHoneywell PTM7950 TIMや革新的な一体型冷却モジュールで構成される。これにより、安定したゲーミングパフォーマンスを提供することができる。また、独自の「TriXX」ユーティリティツールを使用することで、レンダリング解像度を調整しFPSを向上させる「TriXXブースト」機能を備えている。この技術により、ユーザーはスムーズでクリアなゲーミング体験を楽しむことができるという。

映像出力端子にはDisplayPort 2.1aおよびHDMI 2.1bを採用し、最新のゲーム技術を最大限に活かすことが可能だ。さらに、AMDの最新ゲームテクノロジー「AMD FSR “Redstone”」に対応することで、豊かなディテールとスムーズなプレイを可能にしている。