愛嬌のあるキャラと迫力のボディーが魅力。「清楚系もちもちグラドル」を掲げて活躍する白瀬結香（しらせ・ゆか）さんが、2nd DVD「ムチっとな」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを5月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

大学生だった2025年春にデビューした白瀬さんは、今春に卒業して社会人として働きながらグラビア活動を継続中。秋に都内で撮影された2nd DVDでは高校生を演じていて、家で彼氏と過ごす様子が描かれる。ジャケ写のメガネ姿がとにかく印象的だ。

――なにかメガネに理由が？

【白瀬結香】 普段からよくかけるし、すっぴん＆メガネで衣装合わせに行ったら監督に「それいいじゃん！」と言われまして。本来はかける予定がなかったのにロケ2日前に決まりました。ウケが悪いのかなと思ったのですが、ファンの方々からも「新鮮だったよ」と言われてうれしかったです。

――なるほど。

【白瀬結香】 高校生役なので制服を着ているシーンとかで披露しています。制服はずっと着たかったのでテンションが上がりました。自分の高校時代とは違うデザインだったし、6～7年ぶりでしたがまだイケるかなと思っています（笑）。

――オススメは？

【白瀬結香】 和室でイチャイチャを始めるシーンです。花柄のワンピースを脱いで緑色のセクシーなランジェリー姿になるのですが、タイトルの「ムチッとな」が一番出ているじゃないかと。特にお尻に注目してほしいです。

――働きながらのグラビア活動はいかがですか？

【白瀬結香】 時間も上手にやりくりできているし、兼業が向いていると思っています。撮影会にも参加してますが、DVDリリースの頻度を落とさずにコンスタントにやっていくのが理想かなと。好きな仕事だからがんばっていきたいです。

撮影会については、6月6日の「POOL FES early summer 1st」と、6月20日の「KANSAI POOL FES in beach 1st」に参加予定。それぞれ大阪府八尾市にある久宝寺緑地プール、滋賀県大津市の近江舞子（琵琶湖湖畔のリゾート地）にて。関西方面のファンは要チェックだ。