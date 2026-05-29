トヨタ、ランドクルーザーなど3.4万台リコール

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トヨタは5月27日、ランドクルーザー250、クラウン、ミライの一部について国土交通省にリコールを届け出た。対象は2023年から2025年に生産された一部車両で、トヨタ車だけで計3万4561台となる。

不具合が出ているのはコンビネーションメーターだ。制御プログラムの検討が不十分だったため、始動時にメーターが正しく起動せず、画面の一部が表示されないことがある。その結果、警告灯などを確認できないおそれがある。

対象は、ランドクルーザー250の12.3インチディスプレイ装着車が2万759台、クラウンが1万3744台、ミライが58台。製作期間は、ランドクルーザー250は2024年4月10日から2025年6月20日まで、クラウンは2023年10月25日から2025年6月3日まで、ミライは2023年12月18日から2024年11月25日までの一部車両が含まれる。

全車両のコンビネーションメーターのプログラムを対策仕様に修正することで改善できる。T-Connect通信契約中のユーザーは、案内に従って自分で通信によるソフトウェア更新ができる。通信での修理ができない場合や、T-Connect未契約・契約終了済みの場合は、トヨタ販売店で無料修理を受けつける。

なお、同じ届出番号5821ではレクサス車も対象になっている。レクサス側ではUX300h、UX300e、GX550が対象で、詳細はレクサスのリコール情報で案内されている。