ロジクール、エルゴ設計マウス「M850/M840」とキーボードセット「MK880」発売

ロジクールは6月25日より、右手専用デザインのワイヤレスマウス「M850」「M840」、およびマウスとキーボードがセットになった「MK880」を発売する。価格はそれぞれ、M850が8,250円、M840が6,710円、MK880が16,390円で、ロジクールオンラインストアを通じて購入可能だ。
「M850」と「M840」は、右手の自然な動きにフィットするエルゴノミクス設計を特徴とし、快適な操作性を追求したワイヤレスマウスである。滑りにくいクリックプレートと静音設計により、どんな場面でも安定した操作を可能にする。また、ロジクール専用アプリ「Logi Options+」を使用することで、カスタマイズ可能なセンターボタンを「Actions Ring」に変更することができ、ショートカットやファンクションを簡単に実行できる。
スクロールホイールには「SmartWheel」を搭載し、スクロールの速度を自動で切り替えることができる。Bluetooth接続による遅延の少ないスムーズな操作性を実現し、最大3台のデバイス間で接続先を簡単に切り替える「Easy-Switch」機能も搭載している。環境への配慮として再生プラスチックが使用されており、持続可能性の向上を目指している点も見逃せない。
「MK880」は、マウス「M850」と波打つ形状のキーボードの組み合わせで、エルゴノミクスに基づいた快適な作業環境を提供する。特に長時間のデスクワークを快適にサポートする設計が施されている。商品の発売は2026年6月25日となっている。
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