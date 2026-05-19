災害時のスマホ充電問題に対応　モバイルバッテリー各社と通信大手が連携

モバイルバッテリーメーカー各社（アンカー・ジャパン、INFORICH、EcoFlow Technology Japan、エレコム、オウルテック、CIO、ユーグリーン・ジャパン）と「つなぐ×かえるプロジェクト」に参画する通信事業者各社（NTTグループ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル）は、6月1日から、大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定を始動する。

本協定は、デジタル化が進む現代において、災害時の被災地での電源確保の重要性に応えるものだ。モバイルバッテリーメーカー各社が提供する電源機材は、迅速に避難所へ配送され、被災者がスマートフォンなどの充電手段を確保しやすくすることで、非常時の家族や知人との連絡、情報の取得を助ける。また、協定に基づき、メーカー各社はモバイルバッテリーや充電ケーブル、使用方法や問い合せ窓口について記載されたチラシを提供し、通信事業者は被災状況に応じた機材の配送を担う。

さらに、各社のウェブサイトに支援情報を共通様式で掲載することで、避難所支援の情報を一元管理し、支援活動の効率を上げることを目指す。機材の提供は被災地の要望や状況、各社の在庫を踏まえて決定されるため、最適な支援が期待できる。

今後も本協定に基づいて合同訓練等を実施し、連携する事業者の拡大を進めることで、被災地支援の迅速化・確実化を図り、持続可能な社会の構築に寄与することを目指している。