ASRockの白い最上位マザーボード「X870E Taichi White」発売　価格は11万9800円

ASRockは、5月29日より国内で「X870E Taichi White」マザーボードの販売を開始する。この新製品は、ASRockのフラッグシップTaichiシリーズとして初の純白デザインを採用し、価格は119,800円。販売は国内正規代理店を通じて行われる。
X870E Taichi Whiteは、近未来を感じさせるオールホワイトのデザインで、AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionの性能を最大限に引き出すことが可能だ。堅牢な24+2+1フェーズ・110A SPS電源設計を持ち、デュアルPCIe 5.0 x16スロットにより高性能なマルチGPU環境も対応する。さらに、10GbE LANや802.11be対応Wi-Fi 7、40Gbps対応USB4 Type-Cポートなどを備え、超高速かつ低遅延のデータ通信を実現している。
この製品は、64MBのBIOS ROMを搭載し、将来のAM5プロセッサへのアップグレードに対応するため、長期的な互換性とプラットフォームの柔軟性を確保している。さらに、DIYフレンドリー設計として、グラフィックカードEZリリース、フレキシブルI/Oシールド、BIOS Flashback、オートドライバインストーラー、Dr. Debugなどの機能も備わっている。
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