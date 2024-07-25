ASRock、5月23日にファンミーティング開催　Core Ultra 200S Plus解説＆OC実演も

ASRockは5月23日、東京都千代田区にあるソフマップAKIBA パソコン・デジタル館8F eSports Studio AKIBAにて「ASRockファンミーティング2026」を開催する。インテルとソフマップ、Corsairの協力を得て行われるこのイベントでは、最新技術のオーバークロック実演を目玉に、多様なプログラムが用意されている。

「ASRockファンミーティング2026」では、インテルの新しいCore Ultra 200S Plusシリーズの概要紹介および進化ポイントの解説が行われる。イベント後半には、オーバークロックの解説と実演があり、参加者に技術の理解を深める機会を提供する。また、イベントはソフマップおよびASRockのYouTubeチャンネルでもライブ配信されるので、遠方のファンでも視聴が可能だ。

さらに、参加者には全員ノベルティが配られるほか、15,000円以上の対象製品を購入した人には抽選で購入者特典がプレゼントされるチャンスもあるという。特典の対象製品には、インテルのCPUやグラフィックボード、ASRockの対応マザーボードや水冷CPUクーラー、電源ユニット、モニター、Corsairのメモリが含まれている。特典はなくなり次第終了となるので、参加希望者はご注意いただきたい。

参加方法としては事前予約制が採用されており、参加予定者は事前に予約を確認して準備を整えよう。イベントに参加することで、最新技術を肌で感じる絶好のチャンスとなることだろう。