ASRock、5月23日にファンミーティング開催　Core Ultra 200S Plus解説＆OC実演も

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ASRockは5月23日、東京都千代田区にあるソフマップAKIBA パソコン・デジタル館8F eSports Studio AKIBAにて「ASRockファンミーティング2026」を開催する。インテルとソフマップ、Corsairの協力を得て行われるこのイベントでは、最新技術のオーバークロック実演を目玉に、多様なプログラムが用意されている。

　「ASRockファンミーティング2026」では、インテルの新しいCore Ultra 200S Plusシリーズの概要紹介および進化ポイントの解説が行われる。イベント後半には、オーバークロックの解説と実演があり、参加者に技術の理解を深める機会を提供する。また、イベントはソフマップおよびASRockのYouTubeチャンネルでもライブ配信されるので、遠方のファンでも視聴が可能だ。

　さらに、参加者には全員ノベルティが配られるほか、15,000円以上の対象製品を購入した人には抽選で購入者特典がプレゼントされるチャンスもあるという。特典の対象製品には、インテルのCPUやグラフィックボード、ASRockの対応マザーボードや水冷CPUクーラー、電源ユニット、モニター、Corsairのメモリが含まれている。特典はなくなり次第終了となるので、参加希望者はご注意いただきたい。

　参加方法としては事前予約制が採用されており、参加予定者は事前に予約を確認して準備を整えよう。イベントに参加することで、最新技術を肌で感じる絶好のチャンスとなることだろう。

■関連サイト

ASRock トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2018年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
10月
11月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2015年
02月
04月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2014年
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
01月
05月
06月
07月
10月
11月
12月
2012年
01月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
2011年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2010年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2009年
04月
08月
10月
2008年
01月
02月
2007年
02月
03月
06月
07月
08月
11月
2006年
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
2005年
07月
10月
2004年
08月
09月