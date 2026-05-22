エヴァのエントリープラグが小型マルチツールに　ビクトリノックスとコラボで6月発売

エントリープラグが、ポケットサイズの工具になった。

角利産業は5月22日、エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とVICTORINOXのコラボモデル「A.T.FIELD ビクトリノックス クラシックSD EVA-01 エントリープラグVer. / EVA-02 エントリープラグVer.」の予約受注を開始した。発売日は6月19日、価格は6380円。

ベースになっているのは、ビクトリノックスの定番小型マルチツール「クラシックSD」だ。サイズは約18×58×9mm、重量は約21g。かなり小さいが、レターオープナー、はさみ、マイナスドライバー、つめやすり、つまようじ、ピンセット、キーリングの7機能を備える。生産国はスイス、発売元は角利産業、製造元はビクトリノックス ジャパンだ。

デザインは、エヴァのパイロットが乗り込む「エントリープラグ」がモチーフだ。EVA-01とEVA-02の2モデルが用意され、表面はデジタルプリントとクリア塗装で仕上げられている。裏面にはツール名や収納位置を示す表記が入り、劇中のモニターグラフィックスを思わせるレイアウトになっている。