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スマホを顔に落としがちな私に朗報！スリコの新作が“最適解”になる可能性

2026年05月20日 14時50分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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3COINS

　スマホ首、メガネでどうにかなる。

　3COINSは、反射の仕組みで仰向けのままスマホや本を見られる「スマホ快適グラス」をPAL CLOSETで販売している。価格は1100円で、カラーはアイボリーとグレーの2色。

　見た目は少し大きめのメガネ。レンズ部分にプリズムを使い、視線を曲げることで、寝転んだまま下方向にあるスマホや本を見られる仕組みだ。仰向けでスマホを持ち上げ続けなくても済む。

　長時間スマホを見ていて、気づけば首が前に出ている、いわゆるスマホ首対策グッズとして、かなり直球のコンセプトだ。

　サイズはメガネ本体のフロントが約14cm、サイドが約16.5cm。ポーチは約縦17.5×横8cmだ。素材はメガネがポリカーボネートとガラス、ポーチが合成皮革。原産国は中国だ。

　ただ、プリズムを通した映像を見るため、人によっては酔いや頭痛を感じる場合がある。メガネの上から装着しないこと、付けたまま寝ないこと、長時間使用しないことなども注意点として挙げられている。

　公式ストアのレビュー欄には、「視界が思ったよりクリアだった」という声がある一方、「耳の上が少し痛くなる、慣れるまで違和感がある」といった意見も見られた。

　毎晩スマホを顔の上に落としそうになっている人にとっては気になる1品だろう。1100円という価格の手ごろさもあり、お試しニーズはかなりありそうだ。

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