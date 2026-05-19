天才では？ カレーだれで食べる「カレーつけから定食」ごはん止まらなそう

からあげ定食チェーン「からやま」は、「出汁カレーつけから定食」各種を5⽉22⽇より期間限定で販売します。
ボリューム満点！「出汁カレーつけから定食」
期間限定の「出汁カレーつけから定食」は、スパイス香る「カレーからあげ」を、出汁の旨みを効かせた特製「出汁カレーダレ」にダイブさせて食べる新スタイル。
和出汁の香りとスパイスのコクが重なり、ひと口ごとにあと引く“つけから”が楽しめるとしています。
ポテトフライを一緒に盛り合わせたボリューム満点の定食。定番からあげ「カリッともも」との相い盛りほか、単品商品も用意します。テイクアウトも可能です。
▲「出汁カレーつけから定食」(出汁カレーからあげ3個/ご飯・みそ汁)
通常店舗：979円/券売機店舗：980円
▲「出汁カレーからあげ合盛り定食」（出汁カレーからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ付き/ご飯・みそ汁）
通常店舗：902円/券売機店舗：910円
▲「出汁カレーからあげ1個」
通常店舗：176円/券売機店舗：180円
＜テイクアウト＞
▲「出汁カレーつけから弁当」(出汁カレーからあげ3個/ご飯)
通常店舗：961円/券売機店舗：980円
▲「出汁カレーからあげ合盛り弁当」(出汁カレーからあげ2個/カリッともも2個/ご飯)
通常店舗：885円/券売機店舗：910円
▲「出汁カレーからあげ1個」
通常店舗：172円/券売機店舗：180円
この発想、天才では？
スパイスの香るカレーからあげをそのまま楽しんだあとは、だしカレーダレにくぐらせて食べる……想像しただけでお腹が空いてきませんか？
ご飯もよく進みそう！これは気になりますね。
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります