天才では？ カレーだれで食べる「カレーつけから定食」ごはん止まらなそう

からやまで5月22日発売

からあげ定食チェーン「からやま」は、「出汁カレーつけから定食」各種を5⽉22⽇より期間限定で販売します。

ボリューム満点！「出汁カレーつけから定食」

期間限定の「出汁カレーつけから定食」は、スパイス香る「カレーからあげ」を、出汁の旨みを効かせた特製「出汁カレーダレ」にダイブさせて食べる新スタイル。

和出汁の香りとスパイスのコクが重なり、ひと口ごとにあと引く“つけから”が楽しめるとしています。



ポテトフライを一緒に盛り合わせたボリューム満点の定食。定番からあげ「カリッともも」との相い盛りほか、単品商品も用意します。テイクアウトも可能です。

▲「出汁カレーつけから定食」(出汁カレーからあげ3個/ご飯・みそ汁)

通常店舗：979円/券売機店舗：980円

▲「出汁カレーからあげ合盛り定食」（出汁カレーからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ付き/ご飯・みそ汁）

通常店舗：902円/券売機店舗：910円

▲「出汁カレーからあげ1個」

通常店舗：176円/券売機店舗：180円



＜テイクアウト＞

▲「出汁カレーつけから弁当」(出汁カレーからあげ3個/ご飯)

通常店舗：961円/券売機店舗：980円

▲「出汁カレーからあげ合盛り弁当」(出汁カレーからあげ2個/カリッともも2個/ご飯)

通常店舗：885円/券売機店舗：910円

▲「出汁カレーからあげ1個」

通常店舗：172円/券売機店舗：180円

この発想、天才では？

スパイスの香るカレーからあげをそのまま楽しんだあとは、だしカレーダレにくぐらせて食べる……想像しただけでお腹が空いてきませんか？

ご飯もよく進みそう！これは気になりますね。

（※文中の価格はすべて税込）