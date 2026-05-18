ねばとろ好き集合！すき家「めかぶオクラ牛丼」今年も登場

すき家は5月19日9時より、「めかぶオクラ牛丼」（660円）を販売します。

今年も「めかぶオクラ牛丼」登場

▲めかぶオクラ牛丼

（ミニ）600円（並盛）660円（中盛）860円（大盛）860円（特盛）1060円（メガ）1240円

毎年人気を集めている「めかぶオクラ牛丼」は、すき家の牛丼に三陸産めかぶとオクラをトッピングした、これからの暑くなる時期にぴったりの商品です。

めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどの旨みが詰まった“旨だし醤油”を使用。さっぱりとした味わいや“ねばとろ”食感が牛丼の旨みと調和した、最後までするっと食べ進められる一杯です。

▲山かけめかぶオクラ牛丼

（ミニ）740円（並盛）800円（中盛）1000円（大盛）1000円（特盛）1200円（メガ）1380円

▲生姜めかぶオクラ牛丼

（ミニ）660円（並盛）720円（中盛）920円（大盛）920円（特盛）1120円（メガ）1300円

同時に、ふんわりとした山かけがめかぶオクラと相性抜群の「山かけめかぶオクラ牛丼」や、粗めに刻んだ生姜を使ったソースが豊かな香りと食感をプラスする「生姜めかぶオクラ牛丼」も登場します。



また、「めかぶオクラ」と「生姜ソース」は単品でも販売を行うため、お好みの商品にトッピングして楽しむのもおすすめだそうです。

▲めかぶオクラ 単品 210円

▲生姜ソース 単品 60円

暑い夏を乗り切ろう！

今年もこの季節がやってきました。めかぶとオクラはマグネシウム、ビタミンK、葉酸、食物繊維などを含むため、これからの暑さが増す時期でもおいしく食べながら栄養素を摂ることができるとされています。



おいしく食べて栄養価も高いなんて嬉しい！めかぶオクラ牛丼を食べて、夏を乗り切りたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）