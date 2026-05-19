Ray-Ban Metaついに日本上陸　7万3700円から、5月21日発売

ついに本命がやってくる。
MetaとEssilorLuxotticaは5月19日、AIグラス「Ray-Ban Meta（Gen 2）」と「Oakley Meta」を日本で5月21日から発売すると発表した。直営チャネルでの参考価格は、Ray-Ban Meta（Gen 2）が7万3700円から、Ray-Ban Meta Optics（Gen 2）が8万2500円、Oakley Meta HSTNが7万7220円から、Oakley Meta Vanguardが9万6580円から。
Ray-Ban Meta（Gen 2）は、いわゆる“カメラ付きメガネ”の第2世代だ。1200万画素の超広角カメラを搭載し、写真だけでなく3K Ultra HD動画も撮影できる。ハンズフリーで写真や動画を撮り、通話し、メッセージを送り、オープンイヤースピーカーで音楽を聴くこともできる。「Hey Meta」と話しかければ、Meta AIに質問したりできる。ただしMetaは、日本では一部機能が使えない、または順次展開になるとしている。
ラインナップは日常向けとスポーツ向けに分かれる。Ray-Ban MetaはWayfarer、Skyler、Headlinerのサングラスモデルを展開し、レンズはサングラス、クリア、偏光、Transitions調光レンズなどを選べる。度付き利用を想定したRay-Ban Meta Blayzer OpticsとScriber Opticsも用意され、交換可能なノーズパッドや調整可能なテンプルチップを備えた。
Oakley Metaは、HSTNとVanguardの2モデルだ。HSTNは1200万画素カメラとオープンイヤースピーカーを内蔵し、IPX4の防水性能を備える。モデルによっては、コントラストを高めるPRIZMレンズも選べる。
Vanguardは、スポーツ寄りの設計だ。122度の視野角を持つ1200万画素カメラ、高音量のオープンイヤースピーカー、風切り音を抑える機能を搭載する。2025年9月の発表時には、最大9時間の使用時間、手ぶれ補正付き3K動画、IP67の防水性能、GarminやStravaとの連携があると説明していた。
日本での焦点は、AIグラスがどこまで“普通のメガネ”として受け入れられるかにある。見た目はかなりアイウェアに寄せているが、カメラとマイクを身につけて街を歩く製品でもある。便利さと同時に、撮影される側の感覚も問われる。
スマートグラスは、スマホの次をめぐる実験場だ。Ray-Ban MetaとOakley Metaの日本発売は、AIを画面から“目の前”に移していくための一歩となる。
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