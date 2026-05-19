これで1990円はえらい　ニトリの“ポケット扇風機”が良さげ

ポケットに入る暑さ対策だ。
ニトリは5月19日、充電式の携帯ファン「ミニ高速ファン（MN07NR）」を発表した。全国のニトリ店舗とニトリネットで5月上旬から販売しており、価格は1990円だ。
最大の特徴は、ニトリ最小というサイズ感。本体は約幅3.3×奥行3.7×高さ10.4cmで、重さは約90g。バッグのすき間だけでなく、服のポケットにも入れやすい小ささだ。
風量は3段階で切り替えられ、通勤や通学では弱め、屋外イベントやスポーツ観戦では強めといった使い分けがしやすい。本体はクリアボディで、持っているだけで少し涼しげだ。
内蔵電池はリチウムイオン電池で、容量は2000mAh。充電時間は約6時間、連続使用時間は風量「1」で約7時間、風量「3」で約1.5時間だ。付属品は約60cmのUSBコードとストラップで、充電には電源アダプターを別途用意する必要がある。
カラーはクリアとブラック。涼しげに見せたいならクリア、目立たず持ちたいならブラックという選び方になりそうだ。
ニトリは4月下旬に腰ベルトやバッグのストラップに装着できる「ベルトに付けられるボックスファン」を発売するなど、手持ち以外の暑さ対策グッズも展開している。今回はそのなかで、手持ちの負担を減らすことに全振りした形だ。
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