FRONTIERのゲーミングPCセールが熱い！ RTX 5070 Ti／RX 9070 XT搭載モデルがお得

FRONTIERダイレクトストアが5月15日から5月22日15時まで、「激得！アーリーサマーセール」を開催する。今回のセールでは、圧倒的なゲーミング性能を持つ注目の「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を搭載したモデル【FRGHLMB650/WS0309】が、325,800円で提供される。最新のCPUとグラフィックボードを組み合わせ、多くのゲーマーが夢見る高フレームレートと4K解像度でのゲーム体験を実現する一押しの製品だ。
さらに、FRONTIERは「Ryzen 7 5700X」と「GeForce RTX 5060 Ti」を組み合わせた【FRGHLB550/WS0402/NTK】も204,800円で提供。これからPCゲームを始める初心者に最適なスペックで、初めてのゲーミングPCとしてバランスよく設計されている。また、最新作『007 First Light』がもらえるキャンペーンが多数のモデルで実施中だ。
その他の目玉製品として、【FRGHLMB650/WS0406】は、384,800円でRyzen 7 9800X3Dプロセッサーに加えて、NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載。ハイエンドユーザーに向けた究極の選択肢となる。多数のバリエーションが揃った全18機種の中から、用途や予算に合わせて最適な一台を見つけられるこのセール、見逃す手はない。
セールの詳細や購入には、FRONTIERダイレクトストアの公式サイトを訪れることが推奨される。
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