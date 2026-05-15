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RGB-Mini LED対応の「Q7D」も発売

TCL、コスパに優れたAmazon限定のSQD-Mini LEDテレビ「Q7D Pro」を発売、98型の超大画面もラインアップ

2026年05月15日 18時10分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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Amazon専売モデルとなる「Q7D Pro」＆「Q7D」
画像左が「85Q7D PRO」、画像右が「65Q7D」

　TCL JAPAN ELECTRONICSは5月21日、「Q7D Pro」シリーズと「Q7D」シリーズを発売する。Amazon専売で展開するモデルで、店頭モデルとは異なる仕様。Q7D ProシリーズはSQD-Mini LEDバックライト、Q7DシリーズはRGB-Mini LEDバックライト採用モデルとなっている。

最大98インチの大画面を選べ、価格を抑えたQ7D Proシリーズ

Q7D Proシリーズ「85Q7D PRO」

　Q7D Proシリーズは、55型から98型まで計5サイズを展開し、多様な視聴環境に対応するハイエンドなモデル。

　最大1152分割のローカルディミング（サイズにより分割数は異なる）を実現したSQD-Mini LEDバックライトと、高コントラスト・低反射・広視野角を兼ね備えた「HVA 2.0 Proパネル」を組み合わせることで、緻密なバックライト制御を可能にしている。

　ピーク輝度は2000nitsに達し、BT.2020の色域を全シーンで100%カバー。さらに、ベゼルレスな外観と壁掛けに適したウルトラスリムデザインを採用しており、目の前に画面だけが広がっているような没入感の高い映像を楽しめる。

　店頭モデルの「C7L」がピーク輝度3000nits、最大1600分割（85型）というスペックなのに対し、Q7D Proはピーク輝度2000nits、最大1152分割。実用シーンでは十分な性能を維持しながら手に取りやすい価格にしたシリーズとなる。

　さらに、大型TVの需要が高いネット販売を意識し、C7Lにはない98型の超大型モデルをラインアップ。スタンド形状も、中央にサウンドバーを配置しやすい「両サイドスタンド」を採用している。

　Q7D Proシリーズのラインアップと価格は以下の通り。

・98Q7D PRO 価格：79万8000円
・85Q7D PRO 価格：37万8000円
・75Q7D PRO 価格：26万9000円
・65Q7D PRO 価格：23万8000円
・55Q7D PRO 価格：18万8000円

最高の色表現に特化したRGB-Mini LED搭載の「Q7D」

Q7Dシリーズ「65Q7D」

　正確な色再現性を極限まで追求したのが、Q7Dシリーズ。最大2880分割という極めて精密なエリア駆動を行う「RGB Precise Dimming」技術を搭載。

　超高コントラストかつ超低反射な「HVA Proパネル」との相乗効果により、光と色を緻密にコントロールできる。

　サイズは需要の高い65型と75型の2種に集約。BT.2020の色域を最大100%カバーする圧倒的な色彩表現力は、映像へのこだわりが強いユーザーの期待に応える仕上がりとなっている。

　Q7Dシリーズのラインアップと価格は以下の通り。

・75Q7D 価格：32万8000円
・65Q7D 価格：26万8000円

ゲーミング性能と立体音響

　両シリーズは、映像面だけでなくエンターテインメント性能も極めて強力。4K 144Hzのリフレッシュレートに対応し、さらにGame Accelerator機能により最大288Hz（DLG）での駆動が可能なため、激しい動きのゲームも滑らかに描写可能。

　音響面では、店頭モデルが「Bang & Olufsen（バング＆オルフセン）」を採用するモデルが多い中、最大出力40Wの「ONKYO 2.1ch Hi-Fiサウンドシステム」を搭載。Dolby AtmosやDTS:Xといった最新の立体音響規格をサポートし、迫力あるサウンドを実現している。

　OSにはGoogle TVを採用し、Google アシスタントによる操作やAirPlay 2、Chromecast機能、Home Kitにも対応。HDR10+、Dolby Vision IQ、IMAX Enhancedといった主要なHDR規格を網羅しており、ストリーミングサービスから映画鑑賞まで、あらゆるコンテンツを最高のクオリティで堪能できる一台となっている。

キャッシュバックキャンペーンも実施

　両シリーズの発売を記念し、AmazonのTCLブランドストアにて期間限定のキャッシュバックキャンペーンを開催も決定している。キャンペーンでは、購入者全員を対象とした一律のキャッシュバックを実施。期間は8月15日までの予定だ。

　さらに「レビュー投稿キャンペーン」も同時に実施。製品のレビューを投稿した人の中から抽選で1000名に、一律3000円のキャッシュバック金額がさらに増額される。加えて、TCL製のサウンドバーをTVと同時に購入することで、さらにお得になるセット購入特典も用意されるという。

TCL Mini LED新製品の価格とキャッシュバック一覧

シリーズ モデル / サイズ Amazon価格 還元額
Q7D Pro
(SQD-Mini LED)		 98Q7D PRO (98型) 79万8000円 ▲ 10万円
85Q7D PRO (85型) 37万8000円 ▲ 5万円
75Q7D PRO (75型) 26万9000円 ▲ 3万円
65Q7D PRO (65型) 23万8000円 ▲ 2万円
55Q7D PRO (55型) 18万8000円 ▲ 1万円
Q7D
(RGB-Mini LED)		 75Q7D (75型) 32万8000円 ▲ 3万円
65Q7D (65型) 26万8000円 ▲ 2万円

キャンペーン追加情報：
・レビュー投稿キャンペーン：抽選で1000名に3000円を増額還元
・サウンドバー同時購入特典：対象のサウンドバーとセット購入でさらにお得
・詳細はAmazon内「TCLブランドストア」限定セールページを確認

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