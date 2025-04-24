TCL JAPAN ELECTRONICS（以下、TCL）は、量子ドットMini LEDを採用する4K大画面テレビを5月20日より順次発売する。「Bang＆Olufsen」共同開発の音響システムを搭載し、プレミアム量子ドットMini LED搭載の65型4Kモデル「65C8K」の市場想定価格は36万円前後。
TCLの2025年新製品ラインアップは、量子ドット Mini LED 4Kテレビ計2シリーズ4モデルと、4Kテレビ3モデル、2Kテレビ1モデルで、シリーズ名とサイズは以下の通り。
・X11K／フラッグシップモデル 量子ドット Mini LED 4Kテレビ（98V型）
・C8K／プレミアム量子ドット Mini LED 4Kテレビ（98V型、85V型 75V型、65V型）
・C7K／量子ドット Mini LED 4Kテレビ（98V型、85V型、75V型、65V型、55V型）
・C6K／量子ドット Mini LED 4Kテレビ（98V型、85V型、75V型、65V型、55V型）
・P8K／量子ドット 4Kテレビ（85V型、75V型、65V型、55V型）
・P7K／量子ドット 4Kテレビ（50V型、43V型）
・P6K／4Kテレビ（75V型、65V型、55V型、43V型）
・S5K／量子ドット フルHDテレビ（40V型、32V型）
TCLは、テレビの世界市場で画面の大型化が進んでおり、2020年～2024年の市場規模では65V型以上が16％、75V型以上が169％、85V型以上では601.3％と伸びる一方、65V型未満の市場は減少傾向と説明。
日本市場においても55V型以上の構成比は28.9％と拡大しており、Mini LEDディスプレーの出荷数も右肩上がりの傾向。TCLは「大型サイズに適したキーディスプレー技術はMini LED」と語る。
C6KシリーズおよびPシリーズ、Sシリーズ以外は「Bang＆Olufsen」との共同開発による音響システムを採用。また、放送やネット配信映像の画質を分析し、画質と環境に応じて映像を最適化するAI映像エンジン「AiPQ プロセッサー」を搭載。ゲーム対応機能「GAME MASTER」はリフレッシュレート144Hz表示に対応し、Cシリーズは独自アルゴリズムで最大288Hz駆動が可能。
量子ドットMini LEDを搭載する4KテレビはフラッグシップのX11Kと「C」シリーズで、Cシリーズ間の大きな違いは輝度。プレミアムラインのC8KシリーズがHDR 5000nitsで、C7KシリーズがHDR 3000nits。ONKYO 2.1ch Hi-Fi音響システムを搭載するC6KシリーズはHDR 2000nits。
X11K（98V型）
市場想定価格(税込)：200万円前後
画素数 :3840×2160（4K UHD）
主な機能 :
■量子ドットMini LED
■Audio by Bang & Olufsen
■CrystGlow HVA パネル
■HDR 6500nits
■倍速パネル／144Hz VRR
■HDR10+/Dolby Vision/IMAX Enhanced
C8Kシリーズ（プレミアム）
市場想定価格(税込):
・98C8K／120万円前後
・85C8K／60万円前後
・75C8K／44万円前後
・65C8K／36万円前後
画素数 :3840×2160（4K UHD）
主な機能 :
■量子ドットMini LED
■Virtually ZeroBorder
■Audio by Bang & Olufsen
■CrystGlow WHVA パネル
■HDR10+/Dolby Vision
■倍速パネル／144Hz VRR/DLG 288Hz
■HDR 5000nits
■Google TV
C7Kシリーズ（ハイエンド）
市場想定価格(税込):
・98C7K／80万円前後
・85C7K／44万円前後
・75C7K／34万円前後
・65C7K／27万円前後
・55C7K／20万円前後
画素数 :3840×2160（4K UHD）
主な機能 :
■量子ドットMini LED
■ウルトラスリムデザイン
■Audio by Bang & Olufsen
■CrystGlow HVA パネル
■HDR10+/Dolby Vision
■倍速パネル/144Hz VRR/DLG 288Hz
■HDR 3000nits
■Google TV