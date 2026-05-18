Switch 2、ドック忘れてもテレビに映せる便利ケーブル

旅行先でSwitchするためかって？ いいえ、仕事用です。

MATECHは5月18日、Nintendo Switch 2 / Switch / Switch OLED向けのHDMI変換ケーブル「Switch Combo Cable for Switch 2」を発売した。実売価格は2590円。

Switch本体とテレビやモニターを、専用ドックなしでつなぐためのケーブル。旅行先のホテル、友人宅などで「ドックを持ってくるのを忘れた」を減らすための1本だ。

映像出力は最大4K / 60Hzに対応。Nintendo Switch 2は、テレビ接続時に最大4K出力が可能で、4K出力時のフレームレートは60fpsが上限となっている。

さらに100W充電に対応し、ゲーム機だけでなく、タブレットなどUSB-C映像出力に対応する機器でも使用可能だ。ただし利用にはDisplayPort Alt Mode対応が必要になる。

ケーブル部分は編み込みナイロン、コネクタ部はアルミニウム合金。ケーブル長は2m。ゲーム用だけにしておくのはもったいない、USB-C時代の出張セットに便利な1本だ。