110円「白えび」など旨ねたズラリ！はま寿司数量限定フェア

はま寿司は「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を5月12日より開催します。
110円から北海道や富山の“旨ねた”を数量限定で用意。本記事ではフェアの注目商品をチェック！
「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」
まず狙いたい！110円の“旨ねた”2種
まず、注目は110円ネタ。
本フェアでは、北海道根室で水揚げされた脂のりの良いニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」と、タマネギや富山県産の白えびなどを使用した「国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用）」が、110円で販売されます。
▲北海道水揚げ にしんの酢〆 110円
▲国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用） 110円
しらす、アカイカ、一本釣りかつおも登場
このほか、風味豊かでふわふわとした食感が特徴の「国産 釜揚げ上しらす軍艦」、ねっとりとした食感と甘みのあるアカイカをウニ風味で仕上げた「北海道産アカイカのうに和えつつみ」、濃厚な旨みと引き締まった身が特徴の「静岡県産 大切り一本釣り七上（ななかみ）かつお」も登場します。
▲国産 釜揚げ上しらす軍艦 176円
▲北海道産アカイカのうに和えつつみ 176円
▲静岡県産 大切り一本釣り七上（ななかみ）かつお 176円
“至福の一貫”でしまあじ、甘えび、黒毛和牛を堪能
贅沢ラインの「至福の一貫」シリーズでは、上品な脂と旨みが特徴の高級魚「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」、濃厚な甘みとぷりぷりとした食感が楽しめる「柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび（5尾のせ）」、黒毛和牛カルビを焼肉風の味付けに仕上げた「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」が登場します。
▲愛媛県産 大切り活〆しまあじ 319円
▲柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび（5尾のせ） 319円
▲大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り 429円
味噌ラーメンに茶碗蒸しも！サイドメニュー充実
サイドメニューも注目です。赤味噌と白味噌をそれぞれ2種類ずつ使用し、ニンニクなどの香味野菜を効かせた「濃厚北海道味噌ラーメン」、クリームチーズとスモークチーズを使用した「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」、北海道十勝産のトウモロコシとジャガイモを使用した「北海道十勝コーンコロッケ（2個）」がラインアップされます。
▲濃厚北海道味噌ラーメン 429円
▲2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し 319円
▲北海道十勝コーンコロッケ（2個） 242円
白桃×フロマージュの新作パルフェも
忘れちゃいけないデザートも。
デザートメニュー「はまカフェラボ」では、白桃ソースとフロマージュクリームを合わせた「白桃フロマージュパルフェ」も販売されます。
▲白桃フロマージュパルフェ 473円
フェアメニューは数量限定、なくなり次第終了
フェアメニューは数量限定でなくなり次第終了。連休が終わって、あわただしい時期に突入した人もいるかもしれませんが、おすしを食べて気分転換してみてはどうでしょう。
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