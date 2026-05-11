110円「白えび」など旨ねたズラリ！はま寿司数量限定フェア

はま寿司は「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を5月12日より開催します。

110円から北海道や富山の“旨ねた”を数量限定で用意。本記事ではフェアの注目商品をチェック！

「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」

まず狙いたい！110円の“旨ねた”2種

まず、注目は110円ネタ。

本フェアでは、北海道根室で水揚げされた脂のりの良いニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」と、タマネギや富山県産の白えびなどを使用した「国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用）」が、110円で販売されます。

▲北海道水揚げ にしんの酢〆 110円

▲国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用） 110円

しらす、アカイカ、一本釣りかつおも登場

このほか、風味豊かでふわふわとした食感が特徴の「国産 釜揚げ上しらす軍艦」、ねっとりとした食感と甘みのあるアカイカをウニ風味で仕上げた「北海道産アカイカのうに和えつつみ」、濃厚な旨みと引き締まった身が特徴の「静岡県産 大切り一本釣り七上（ななかみ）かつお」も登場します。

▲国産 釜揚げ上しらす軍艦 176円

▲北海道産アカイカのうに和えつつみ 176円

▲静岡県産 大切り一本釣り七上（ななかみ）かつお 176円

“至福の一貫”でしまあじ、甘えび、黒毛和牛を堪能

贅沢ラインの「至福の一貫」シリーズでは、上品な脂と旨みが特徴の高級魚「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」、濃厚な甘みとぷりぷりとした食感が楽しめる「柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび（5尾のせ）」、黒毛和牛カルビを焼肉風の味付けに仕上げた「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」が登場します。

▲愛媛県産 大切り活〆しまあじ 319円

▲柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび（5尾のせ） 319円

▲大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り 429円

味噌ラーメンに茶碗蒸しも！サイドメニュー充実

サイドメニューも注目です。赤味噌と白味噌をそれぞれ2種類ずつ使用し、ニンニクなどの香味野菜を効かせた「濃厚北海道味噌ラーメン」、クリームチーズとスモークチーズを使用した「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」、北海道十勝産のトウモロコシとジャガイモを使用した「北海道十勝コーンコロッケ（2個）」がラインアップされます。

▲濃厚北海道味噌ラーメン 429円

▲2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し 319円

▲北海道十勝コーンコロッケ（2個） 242円

白桃×フロマージュの新作パルフェも

忘れちゃいけないデザートも。

デザートメニュー「はまカフェラボ」では、白桃ソースとフロマージュクリームを合わせた「白桃フロマージュパルフェ」も販売されます。

▲白桃フロマージュパルフェ 473円

フェアメニューは数量限定、なくなり次第終了

フェアメニューは数量限定でなくなり次第終了。連休が終わって、あわただしい時期に突入した人もいるかもしれませんが、おすしを食べて気分転換してみてはどうでしょう。

※記事中の価格は税込み