1000円ハンディファンの“正解”かも　ニトリのカラビナ付き新モデル

999円のハンディファン、これ意外といいかもしれない。

ニトリは2026年4月下旬から、全国のニトリ店舗とニトリネットで「充電式カラビナ付きハンディファン」の販売を開始した。価格は999円で、カラーはホワイトとモカの2色だ。

カラビナ付きでバッグに掛けられるのが特徴。リュックやバッグの持ち手に付けておけば、通勤・通学や外出先で必要なときにすぐ取り出せる。手持ちの小型ファンはバッグの中で迷子になりがちだが、外側にあればすぐ手に取れる。

カラビナは寝かせるとスタンドになり、本体を立てて使える。デスクワーク中、洗面所での身支度、キッチンでの作業中など、手で持たずに風を当てたい場面にも使いやすい。

風量は5段階で調整できる。連続使用時間は風量「1」で約6時間、風量「5」で約1時間。内蔵電池はリチウムイオン電池で容量は2000mAh、充電時間は約6時間だ。

本体サイズは約幅7.4×奥行3.9×高さ15.6cmで、重さは約150g。充電用USBコード約60cmが付属する。ただし、充電には別途USB電源アダプターが必要だ。

ハンディファンはすでに定番の暑さ対策グッズだが、1000円以下で、カラビナ、スタンド、5段階風量付きというのが特長。夏用のバッグにつけておき、必要なときに使うのが便利そうだ。