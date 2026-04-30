ペットボトルで高圧洗浄できるやつ出た　連休の掃除と洗車がちょっと楽しそう

掃除に洗車、キャンプなど、この連休に活躍しそうな1台だ。
ヒロ・コーポレーションは4月28日、モバイル高圧洗浄機「HDL-4349」を発売した。実売価格は1万1980円。最大約66分の連続稼働に対応し、コードレス型の洗浄機だ。
特徴は、給水方法の自由度だ。ホースからの自給に加え、ペットボトルからも給水できる。水道の近くでなくても使いやすく、ベランダ、駐車場、アウトドア先など、一般的な高圧洗浄機を持ち出しにくい場所で使える。
本体は折りたたみ式で、収納時は約幅169×高さ120×奥行60mm。展開時でも約幅169×高さ216×奥行60mmに収まり、本体質量は約780g。高圧洗浄機というより、持ち運べる掃除ガジェットに近いサイズ感になっている。
水圧は3段階で、約0.5MPa、1.0MPa、1.5MPaを切り替えられる。使用時間は水圧1で約66分、水圧2で約45分、水圧3で約26分。軽い汚れなら長く使い、しっかり洗いたい場面では高水圧にする、という使い分けができる。
付属品もひと通りそろっている。5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズル、自給用ホース5m、ペットボトル用アダプター、USB Type-C充電ケーブルなどが同梱される。泡洗浄に対応するため、車や自転車、アウトドア用品の洗浄にも使いやすい。
バッテリーはリチウムイオン電池で、容量は4000mAh、充電時間は約3時間30分。電源はDC5V/2Aで、定格消費電力は80W。保証期間は1年だ。
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