おむすび2個購入でお茶が実質無料！ ファミマの朝限定セール、5月12日から開始

ファミリーマートは5月12日より、手頃な価格帯のおむすび2種類を発売するとともに、朝限定の割引施策「朝トク！キャンペーン」を実施します。

だしごはんのお手頃おむすび2品を新発売

新商品のおむすび2種類は、炊飯段階からだしの旨みを米に染み込ませることで、豊かな味わいが続くといい、海苔を使わずシンプルな味わいに仕上げています。

また、それぞれのごはんに合わせたマヨソースを組み合わせており、価格を抑えながらも満足感を得られるとしています。

▲鮭だしごはん 鮭マヨネーズ 158円

醤油や鮭だしを加えて炊き上げた炊き込みごはんのおむすびです。中具には鮭だしやたまり醤油ベースのタレで味付けしたマヨソースを入れています。

▲シーチキン 炊き込みごはん 158円

シーチキンや和風だしを加えて炊いた炊き込みごはんのおむすびです。中にはほのかに甘いマヨソースを入れています。

朝限定、おむすび2個を買うと対象のお茶が実質無料に

あわせて、5月12日～18日の5時～11時の時間帯限定で「朝トク！キャンペーン」を実施します。

おむすび2個とファミマルのお茶（麦茶・緑茶・ジャスミン茶各600ml）をセットで購入すると118円引きとなり、お茶が実質無料になります。対象のおむすびは全品で、冷凍食品は対象外となります。

朝の5時〜11時が狙い目！

だしを効かせたごはんとマヨソースを組み合わせた、シンプルながらも満足感のあるおむすび2品が登場します。価格も抑えられているため、日常的に手に取りやすいのも特徴です。

さらに、朝の時間帯に実施する「朝トク！キャンペーン」は、お茶が実質無料になるため、朝食やランチにうれしい内容となっています。この機会に、通勤や通学の合間に立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。