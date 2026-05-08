おむすび2個購入でお茶が実質無料！ ファミマの朝限定セール、5月12日から開始

ファミリーマートは5月12日より、手頃な価格帯のおむすび2種類を発売するとともに、朝限定の割引施策「朝トク！キャンペーン」を実施します。
だしごはんのお手頃おむすび2品を新発売
新商品のおむすび2種類は、炊飯段階からだしの旨みを米に染み込ませることで、豊かな味わいが続くといい、海苔を使わずシンプルな味わいに仕上げています。
また、それぞれのごはんに合わせたマヨソースを組み合わせており、価格を抑えながらも満足感を得られるとしています。
▲鮭だしごはん 鮭マヨネーズ 158円
醤油や鮭だしを加えて炊き上げた炊き込みごはんのおむすびです。中具には鮭だしやたまり醤油ベースのタレで味付けしたマヨソースを入れています。
▲シーチキン 炊き込みごはん 158円
シーチキンや和風だしを加えて炊いた炊き込みごはんのおむすびです。中にはほのかに甘いマヨソースを入れています。
朝限定、おむすび2個を買うと対象のお茶が実質無料に
あわせて、5月12日～18日の5時～11時の時間帯限定で「朝トク！キャンペーン」を実施します。
おむすび2個とファミマルのお茶（麦茶・緑茶・ジャスミン茶各600ml）をセットで購入すると118円引きとなり、お茶が実質無料になります。対象のおむすびは全品で、冷凍食品は対象外となります。
朝の5時〜11時が狙い目！
だしを効かせたごはんとマヨソースを組み合わせた、シンプルながらも満足感のあるおむすび2品が登場します。価格も抑えられているため、日常的に手に取りやすいのも特徴です。
さらに、朝の時間帯に実施する「朝トク！キャンペーン」は、お茶が実質無料になるため、朝食やランチにうれしい内容となっています。この機会に、通勤や通学の合間に立ち寄ってみては？
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります