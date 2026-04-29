サムギョプサル食べ放題！100分制、ソフトドリンク飲み放題付きで3000円強、これは楽しい

焼肉レストラン「安楽亭」は4月28日より、「“味変ループ”サムギョプサル食べ放題」を提供開始しました。料金は3278円です。
味変が楽しい！「サムギョプサル食べ放題」
安楽亭ではアラカルトの焼肉メニューのほか、食べ放題コースを各種用意しています。
今回登場する「“味変ループ”サムギョプサル食べ放題」は、「吊るしサムギョプサル」をはじめ各種焼肉が食べ放題になり、味変やカスタマイズといった、複数の味付けや食べ方を組み合わせて味わうスタイルが特徴です。
100分制でソフトドリンク飲み放題付き。価格はおとな3278円。
最初にファーストセットとして、見た目にインパクトがある吊るしサムギョプサルが登場。あわせて、サンチュに加え、キムチやもやしナムル、サンチュ味噌、ごま油塩、味変ダレ3種が用意されます。
味変ダレには、さっぱりとした「ごまおろポン」、こってり旨辛という「からくチーズ」、甘みのある「玉ねぎりんご」の3種類が用意。
また、食べ放題メニューの具材を使って仕上げる「味変専用どんぶりごはん」も注文できます。具材の選び方や味付けによって、自分好みの一杯を作ることができます。
■“味変ループ”サムギョプサル食べ放題 実施概要
期間：4月28日〜
価格：3278円
利用時間：100分（20分前ラストオーダー） ソフトドリンク飲み放題付き
対象店舗：全国の安楽亭（コスモス店・ぼたん店を除く）
巻いて混ぜて、味変が止まらなくなりそう！
サムギョプサルをベースに、複数の味付けや組み合わせを試せる食べ放題となっています。複数の味を組み合わせることで、食べ進めるごとに味の変化が楽しめる内容なので、GWにもぴったり。
友人や家族とシェアしながら、自分なりの組み合わせを見つけてみるのも面白そう。この機会に足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。
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