AMD Ryzen 9 9950X3D2搭載GALLERIA登場｜性能5〜10％向上の最新ハイエンドPC

GALLERIA（ガレリア）は、AMDの最新デスクトップ用CPU「AMD Ryzen 9 9950X3D2」を搭載したPCを販売開始した。新型PCは全国の「ドスパラ」各店舗および通販サイトで購入することができる。
GALLERIAの新製品に搭載された「AMD Ryzen 9 9950X3D2」の最大の特徴は、デュアル第2世代 AMD 3D V-Cache技術だ。このテクノロジにより、2基のCCDに合計208MBのキャッシュ容量を搭載している。これまでのX3Dモデルに比べ5から10%の性能向上を実現し、クリエイティブ作業やAI、ハイエンドゲームに最適化されているという。すべてのCPUコアは常に大容量キャッシュの恩恵を受けられる設計で、プロフェッショナル向けの高性能を引き出す。
新しく販売を開始するGALLERIAは、このCPUによりマルチタスク性能を大幅に向上させている。高負荷の作業やゲームを行うユーザーに対し、安定したパフォーマンス環境を提供することが可能だ。製品ラインナップとしては、GALLERIA SMR9E-R57T-GLが924,980円で販売されており、クリエイティブやゲームの幅広いニーズに応える選択肢を揃えている。
さらに、製品の詳細については特設ページにて詳しく確認が可能だ。このページではユーザーが求めるスペックや機能に合わせて製品を選ぶことができるため、購入の際には一度目を通しておきたい。ユーザーのニーズに柔軟に応えるため、選択できるモデルも豊富に揃っている。
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