ゲーム実況で稼ぐには？ MOTTYが語る配信者の戦略と始め方【5月12日開催】

ゲーム配信者として長年の経験を誇るMOTTY氏が、5月12日、「MOTTYが教えるゲーム実況の始め方 プロとして生き抜く実践・戦略編」をオンラインで開催することが決定した。パソコン専門店のドスパラが主催し、セミナー参加は無料だ。今回のイベントでは、ゲーム実況の技術や戦略について深く掘り下げる。

今回のセミナーでは、ゲームタイトルの選定やブランディングといった戦略設計から、トーク力や動画配信技術に至るまで、幅広い知識を提供する。特に実況スタイルの違い、企業案件との向き合い方、ファンとの関係構築、SNS活用法など、実践的なアドバイスをMOTTY氏から直接学ぶことができるという。

セミナーはZoomを用いたオンライン形式で行われ、特に前回の「ゲームソフト・プラットフォーム編」を未受講でも充分に理解できる内容となっている。ドスパラ会員であれば誰でも参加可能で、締切はセミナー終了まで受け付けているため、参加申し込みを忘れずに行うことが重要だ。

ドスパラの提供するこのようなセミナーは、同業界での活動を広げる良い機会であり、特に初心者の方やさらなるスキルアップを目指す方にはうってつけである。今後もゲーム配信を続けるための新たな視点やスキルを習得するため、ぜひ参加を検討してほしい。