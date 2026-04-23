【最大30%オフ】GWセール開幕！ 高性能モニターが激安、Amazon限定で今だけ

JAPANNEXTは、Amazon.co.jpにおいて魅力的な「ゴールデンウィークセール」を4月23日から5月6日までの期間限定で開催する。このセールでは、デスクワークやゲーミングをさらに快適にする選りすぐりのモニターが最大30%オフで購入可能だ。

このセールの目玉は、様々なニーズを満たす多彩なモニターラインアップだ。例えば、13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した「JN-MD-OLED1331UHDR」は通常価格37,980円が特別価格26,586円に、27インチのIPSパネル搭載360Hz対応フルHDゲーミングモニター「JN-360IPS27FHDR」も同特価で提供される。他にも、パネルサイズや機能、デザインの異なる多くの商品がプライスダウンされている。

購入方法はAmazon.co.jp限定となっており、手軽にオンラインで注文が可能だ。これにより、ゴールデンウィークの余暇をさらに豊かにし、快適に過ごすための新しいテクノロジーを手に入れる絶好のチャンスとなっている。中でも24.5インチの「JN-IPS245G280F-HSPC6」は28,980円が23,184円に、また27インチの5Kモニター「JN-IPS275K-HSPC9」も99,800円が79,840円と大幅に値引きされている。