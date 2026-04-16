23.8インチWQHD＋USB-C 65W給電で27,980円！ JAPANNEXT新モニター登場

JAPANNEXTは4月16日、23.8インチのIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度の液晶モニター「JN-IPS238Q-C6」を発売すると発表した。この製品はUSB-C(最大65W)給電に対応し、価格は27,980円（直販価格:税込）。

「JN-IPS238Q-C6」は、デスクワークの効率を高めるとして期待されている液晶モニターである。通常のフルHD(1920×1080)よりも78％高解像度のWQHDに対応しており、鮮やかな色再現と広視野角（上下左右178°）を実現するIPSパネルを採用している。

また、多種多様な機器との接続が可能なインターフェースを備えている。HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、そして最大65W給電対応のUSB-C×1を搭載。USB-Cを介してノートPCへの映像出力と給電をケーブル一本で簡単に行うことができるため、テレワークやオフィスワーク時の利便性を高める。

さらに、ティアリングを防ぐためのAdaptiveSync(FreeSync)、眼に優しいフリッカーフリーとブルーライト軽減モードを搭載。スタンド含むサイズは高さ407mm×幅541mm×奥行200mmで、重量は約3.1kg。VESAマウント対応（75×75mm）でモニターアームへの取り付けも可能。内蔵スピーカー（2W×2）や2年間のメーカー保証が付くことも特徴だ。