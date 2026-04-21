これでもか！銀だこ「ねぎマヨ」のねぎ2倍に。ねぎ好き集合！

築地銀だこは4月24日～30日の7日間、対象商品を購入すると九条ねぎの量が通常の2倍になる「九条ねぎ（2倍）増量キャンペーン」を全国の店舗（一部店舗を除く）で実施します。

対象商品は、「九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）」と、4月28日発売の「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）」の2品です。

▲九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）

たこ焼に甘口ソース、削り節、マヨネーズを合わせ、九条ねぎをトッピングしたメニューです。

九条ねぎは斜め切りにすることでシャキシャキとした食感と辛味と甘味のバランスが際立つとされており、さらにイカ天かすと焼きあごだし粉を加えています。

キャンペーン期間中は、この九条ねぎが通常の2倍量になります。

▲九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）

発売：4月28日

4月28日より販売する「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）」は、徳島県那賀町産の木頭ゆずを使用した国産ゆずポン酢だれをベースに、九条ねぎを合わせたメニューです。

特製ゆずフレークと白ごまをトッピングし、香りと酸味が特徴とされています。

こちらもキャンペーン対象となり、九条ねぎが2倍に増量されます。対象は8個入り商品のみで、6個入りは対象外です。

シャキシャキ感が2倍！

たこ焼が見えないほど九条ねぎが盛られる、ねぎ好きにはたまらない増量キャンペーンが7日間限定で展開されます。

ねぎのシャキシャキとした食感を存分に味わえる、この期間ならでは企画となっています。ぜひお店で試してみては？

※価格は税込み表記です。