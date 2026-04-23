懐かしの「イルカ」が帰ってきた！ 「Copilot Keyboard」正式版ついにリリース

Microsoftは4月23日、「Copilot Keyboard」正式版をリリースした。

Copilot Keyboardは同社が提供するWindows 11向けの最新AI日本語入力システム（IME）。2025年10月にベータ版として公開してから、約半年ほどユーザーのフォードバックをもらいながら、正式版リリースとなった。



Copilot Keyboard正式版のダウンロードはこちらから。

Copilot Keyboardでできること

Copilot Keyboardは、Copilotのテクノロジーを活用し、新しい用語が定期的に辞書に追加されるため、新語が変換候補に自動的に追加されることが特徴。

たとえば「推し活」などSNSで生まれる新しい言葉や、新しく注目を集める物事に対応し、素早く、気持ちのよい入力体験を届けられるという。

またCopilot Searchとの連携も大きな特徴の1つ。文章を書いていると、意味を調べたり、言い換えを探したりするシーンが多く発生するが、Copilot Searchと連携することで変換候補からシームレスに検索が可能となっている。

そしてCopilot キャラクターの着せ替え機能もポイントだ。お気に入りのキャラクターを選んで、着せ替えテーマで自分好みの入力環境にカスタマイズできる。

ベータ版では「ミカ」「アクア」「エリン」のみだったが、正式版のリリースにあわせて「カイル」が追加。カイルは、Microsoft Officeに登場していたアシスタントキャラクターだが、Copilot Keyboardでは、Copilot キャラクターとして復活した。

テーマはキャラクター毎に異なるため、気分に合わせて、Copilot キャラクターを着せ替えるという楽しみ方もできる。

OSはWindows 11専用で料金は無料となっている。

なお、Copilot Keyboardをインストール後も、Windowsの設定からいつでも好みの入力方式に変更は可能だ。