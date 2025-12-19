次世代アイドル発掘プロジェクト「ミスジェニック2025」に選ばれた大空 愛（おおぞら・あい）さんが、3rd DVD「ボクの彼女のバグった距離感」（発売元：エアーコントロール、収録時間：160分、価格：4378円）の発売記念イベントを11月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今年は「ミスアサヒ芸能 2025」にもエントリーし、ファイナリスト選出という成果を上げた大空さん。今春に沖縄の久米島で撮影された3rd DVDは、特殊レンズによる至近距離からのカメラワークで魅せる人気シリーズの1作品である。

――ロケはいかがでしたか？

【大空 愛】 沖縄に行くのも初めてだったのですが、海が透き通っていて美しかったし、フーチャンプルーなど美味しいものがいっぱい食べられて幸せでした。天気はあまりよくなかったですけれど（笑）。

――どんなシーンが楽しめますか？

【大空 愛】 彼氏（＝視聴者）とホテルまで一緒に歩いたり、ビーチに遊びに出かけて日焼け止めを塗ったり、黒のキャミソール姿でシャワーを浴びたりしました。突然インストラクターになって、エクササイズを始めるシーンもあります。

――オススメは？

【大空 愛】 レース素材の真っ赤な衣装を着たシーンです。至近距離からローアングルで撮っているので、胸やお尻の迫力がすごかったです。大人っぽい表情で攻めているところも注目してほしいです。

――2025年を振り返った感想も聞かせてください。

【大空 愛】 ミスジェニックに選ばれたり、ミスアサヒ芸能のオーディションに参加したり、グラビア誌に載せていただいたり、ちゃんと活動ができたと思える1年でした。どの仕事も楽しかったし、もっと知名度を上げていこうという気持ちになりました！

2026年に向けては、「いろいろな仕事に挑戦し、殻を破った大空 愛をみなさんに見てもらえるようにがんばりたいです。SNSの更新にも力を入れます！」との抱負。12月20日に「Gスタ」の個人撮影会に参加予定なので、詳細は告知ページで確認してほしい。