【35％オフ】通勤もウォーキングもこれ1足！ ニューバランスM413がコスパ最強すぎる

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ニューバランスのnew balance M413が、Amazonで35%OFFの4,495円で販売されています！

new balance M413は、は、軽量性と快適な履き心地を重視したエントリー向けランニングシューズ。シンプルなデザインでコーディネートに取り入れやすく、スポーツ用途だけでなく普段履きとしても使いやすいのが特徴です。

ミッドソールにはクッション性に配慮した素材を採用しており、歩行や軽いランニング時の衝撃をやわらかく吸収。通気性のあるアッパー構造により蒸れにくく、長時間の着用でも快適さを維持しやすい設計です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

new balance M413の特徴

軽量設計で疲れにくい

軽量なつくりにより足への負担を軽減し、長時間歩いても疲れにくいのが特長です。

クッション性のある履き心地

やわらかいミッドソールが衝撃を吸収し、ウォーキングや軽い運動を快適にサポートします。

シンプルで使いやすいデザイン

クセのないデザインで普段着にも合わせやすく、幅広いシーンで活躍します。

まとめ

参考価格：6,930円

現在の価格：4,495円［35%OFF］

new balance M413は、価格帯が手頃でありながら、日常使いに必要な性能をしっかり備えている点が魅力。運動習慣をこれから始めたい方や、気軽に履けるスニーカーを探している方にとって、取り入れやすい一足といえます。

軽さと扱いやすさを重視する人には特におすすめ。通勤・通学やウォーキングなど、日々の移動を快適にしたい方にとって、負担の少ない履き心地は大きなメリットとなるでしょう。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。