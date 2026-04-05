セブンのサンド充実！よくばり「ハムコールスロー」や高たんぱく系も

セブン‐イレブンでは「セブン‐イレブンよくばりサンド ハム＆コールスロー」、「たんぱく質が摂れる チキン＆エッグ」を、4月8日より順次発売します。

さっぱり系＆健康系のサンドイッチが登場

春の気温上昇する時期にあわせて、さっぱり系のサンドイッチと、高まる健康意識に対応した2種類のサンドイッチを展開。



▲「セブン‐イレブンよくばりサンド ハム＆コールスロー」（213円）

※北海道を除く全国

シャキシャキとしたフレッシュな野菜と相性のいいハムを一緒にサンドした、さっぱり食べられるサンドイッチ。ボリューム満点の一組サンドイッチシリーズより登場です。

具材が全体の80%を占めており、圧倒的なボリューム感が特長。たっぷりの具材を支えるために開発された専用のパンは、生地の弾力と食べ応えにもこだわったといいます。

▲「たんぱく質が摂れる チキン＆エッグ」（496円）

※北海道・東北・沖縄県を除く全国

たんぱく質を摂取するのに欠かせない鶏肉とゆでたまごを組み合わせたサンドイッチ。



たんぱく質を20.5gも含んでいるので、手軽に効率よく摂取することができます。野菜も入っているので栄養バランスが良く、健康を意識しながら食べ応えもあることが特徴の一品です。

ピクニックなんかにもいいね

セブン‐イレブン・ジャパンでは、3月13日の「サンドイッチデー」にあわせて、サンドイッチを全面的に刷新していて、パン生地や具材を見直しています。そんな中、気になる2商品が登場。



春の行楽や、軽食にももってこいな新商品。気になる方はセブン‐イレブン店頭で探してみてはいかがでしょうか。

※文中の価格はすべて税込

※小数点以下の端数処理の関係であわせ買いの際に1円単位で誤差が出ることがあります