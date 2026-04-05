明星、うま辛でハマる「韓国チャンポン」発売！アジアンホット第2弾

明星食品は「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」（300円）を4月13日に全国で発売します。
真っ赤なスープが特徴「韓国チャンポン」
アジアの辛口の麺メニューを再現した即席麺シリーズ「Asian Hot」から、「韓国チャンポン」が登場します。
韓国チャンポンは、日本のチャンポンとは異なり、大量の唐辛子を使用した真っ赤なスープが特徴。韓国式の中華料理として、韓国で古くから愛される“ソウルフード”と言われます。
「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」は、チキンとポークをベースに、イカ・魚醤・蝦醤（シャージャン）の海鮮の旨みと唐辛子の辛みを効かせ、貝やタコの風味、野菜を炒めたような香ばしさのある特製辛味調味油で仕上げるスープがベース。
麺はスープによく合う明星独自のノンフライ麺。具材にはキャベツ・イカ・カニカマ・キクラゲを使用。
リリースでは「"真っ赤なスープ" にハマる、海鮮の旨み×唐辛子の辛さに沼る、韓国チャンポン！」とうたっています。
これは気になる！
「Asian Hot」シリーズは第一弾の｢明星 Asian Hot 麻辣湯麺｣が2025年の11月に登場し、今回が第2弾。トレンド感のあるメニューを取り入れる点もシリーズの特徴です。
韓国チャンポンは、韓国ドラマなどでもたびたび登場することから、食べてみたいと思っている方も多いのではないでしょうか。
トレンドの味わいが手軽にカップ麺で楽しめるのは嬉しいですね。
筆者は魚介系スープが大好きなのでさっそく気になりました。これは食べたい！
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