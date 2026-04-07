友情コンボ発動！ファミマの「inゼリー」を買ってモンストグッズもらえる

ファミリーマートは4月14日より、スマートフォン向けゲーム「モンスターストライク」とのコラボキャンペーン「ファミマ×モンスト 友情コンボ発動！」を全国の店舗で開催します。

対象商品の購入で限定グッズがもらえる施策に加え、アプリ連動や店頭サービスなど複数の企画を展開します。

■対象のinゼリー2個購入でスマホスタンドキーホルダーをプレゼント！

実施期間：4月14日10時～ なくなり次第終了

対象商品として設定されている商品で、2個同時に購入すると描き下ろしデザインのスマホスタンドキーホルダーが1個もらえます。

景品は全5種類で、ジュゲム、ニケ、リンネ、ルシファー、カマエルのイラストが使用されています。

■対象商品購入で「モンストポイント」や「ファミマポイント」が当たる

キャンペーン期間：4月14日～27日

応募期間：4月14日～5月1日

期間中、「ファミペイ」を提示して、対象の森永製菓 inゼリー各種を購入すると、1品につきスタンプが1つたまります。

ためたスタンプ数に応じてお好みのコースに応募すると、抽選でモンストWebショップで、オーブやゲーム内アイテムなどと交換できる「モンストポイント」や「ファミマポイント」が合計3910名に当たります。

スタンプ3個：モンストポイント 100pt（2500名）

スタンプ4個：モンストポイント 250pt（1400名）

スタンプ5個：ファミマポイント 1万円相当（10名）

■ファミマが「モンスト」内に再登場！

期間：4月14日～27日

モンストアプリ内ではファミリーマート店舗が「モンスポット」として登場し、店舗をタップすることで抽選に参加できる企画も実施します。

内容：

1等：ファミマポイント 1000円相当（100名）

2等：ファミマポイント 240円相当（500名）

3等：ファミマポイント 5円相当（19万9400名）

4等：限定ブロマイド購入用シリアルコード（10万名）

■ファミマプリント ブロマイド L判 各300円

販売期間：4月14日10時～7月13日

店内のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」では、描き下ろしイラストを使用したブロマイド全5種類を販売します。

■一番くじ モンスターストライク 2026 780円

フィギュアやポスター、雑貨などが含まれた構成で、モンストのキャラクターをテーマにしたアイテムがそろいます。全国約4000店舗で展開され、数量限定で販売されます。

■Apple Gift Card・Google Play ギフトカード購入で限定グッズが当たる！

実施期間：4月14日～5月4日

対象商品：Apple Gift Card 5000円券、1万円券、バリアブル（5000円～5万円） Google Play ギフトカード 5000円券、1万円券、2万円券、バリアブル（5000円～5万円）

※Apple Gift Card 1500円券、3000円券、バリアブル（1500円～4999円）、Google Play ギフトカード 1500円券、3000円券、バリアブル（1500円～4999円）は対象ではありません。

特典：限定描き下ろしアクリルスタンド5体セット 100名

モンストファンはファミマに急げ！

対象商品を2個買うともらえるグッズをはじめ、アプリ連動やくじなど複数の企画が用意されています。特に描き下ろしイラストのグッズは、数量限定ということもあり早めにチェックしておきたい内容です。

「モンスト」ファンはこの機会にファミリーマートでコラボの雰囲気を体験してみてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。