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世界初の直営店「ライカ銀座店」が20周年！記念写真展「Timeless Vision」4月26日より開催

2026年04月01日 06時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　ライカカメラジャパンは、ライカ銀座店およびライカギャラリー東京のオープン20周年を記念した写真展「Timeless Vision」を開催する。

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

　期間は2026年4月26日から7月19日まで。会場は東京・銀座のライカ銀座店2階にあるライカギャラリー東京およびライカプロフェッショナルストア東京。

■世界初の直営店「ライカ銀座店」の歩み

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

Leica Gallery Tokyo

　2006年4月、世界初のライカ直営店として産声を上げた「ライカ銀座店」は、今年で20周年という大きな節目を迎える。

　その2階に併設された「ライカギャラリー東京」は、ドイツ・ウェッツラーの本社に続く世界で2番目の直営ギャラリーとして誕生した。以来、銀座の地から写真文化を発信し続ける重要な拠点となっている。

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

Leica Gallery Tokyo

■国内外の巨匠12名による「35点の傑作」が集結

　20周年記念展「Timeless Vision」では、これまでに同ギャラリーで写真展を開催してきた国内外の写真家12名による、35点の作品が展示される。

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

© Herbie Yamaguchi

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

© Herbie Yamaguchi

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

© Herbie Yamaguchi

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

© Herbie Yamaguchi

　キュレーションは、ライカギャラリー・インターナショナルのアートディレクターであるカリン・レーン＝カウフマン氏が担当。ライカの写真史を象徴するアーカイブから、アンリ・カルティエ＝ブレッソン、エリオット・アーウィット、セバスチャン・サルガドといった伝説的な写真家たちの珠玉の作品群が選ばれた。

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

©Kikuji Kawada, courtesy of PGI

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

©Kikuji Kawada, courtesy of PGI

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

©Kikuji Kawada, courtesy of PGI

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

©Kikuji Kawada, courtesy of PGI

　さらに、日本を代表するハービー・山口氏、川田喜久治氏、大石芳野氏による、ライカとの深い関わりを象徴する代表作も並ぶ。

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

チェルノブイリ ©Yoshino Ōishi

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

ポーランド ©Yoshino Ōishi

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

沖縄 ©Yoshino Ōishi

　カリン氏は本展について、「写真とは単なるイメージではなく、瞬間との静かな対話であり、私たちが共有する歴史の証でもある」と述べている。時代や文化を超えた共通の「まなざし」を通じて、写真表現の可能性と多様性を再確認できる展示となっている。

■ライカギャラリー開設50周年の節目

　今年はライカ銀座店の20周年に加え、世界各地のライカギャラリーにとっても開設50周年という年だ。1976年にウェッツラーで始まったギャラリーの歩みは、現在では世界約30箇所の国際的なネットワークへと発展した。

ライカギャラリー東京20周年記念写真展「Timeless Vision」

Leica Gallery Wetzlar

　「写真は人の心を動かし、視点を変える力を持つ」という信念のもと、半世紀にわたり写真文化を支え続けてきたライカの歴史を体現するイベントである。

【開催概要】

タイトル：Timeless Vision - Leica Store Ginza 20th Anniversary Photo Exhibition
会期：2026年4月26日（日）～7月19日（日） 月曜定休
会場：ライカギャラリー東京 / ライカプロフェッショナルストア東京（東京都中央区銀座6-4-1 ライカ銀座店2F）
展示写真家（開催順・敬称略）：
エリオット・アーウィット
セバスチャン・サルガド
アンリ・カルティエ＝ブレッソン
コンスタンティン・マノス
ユルゲン・シャデベルク
ハービー・山口
ブルース・ギルデン
川田喜久治
ルネ・ブリ
ロベール・ドアノー
マルク・リブー
大石芳野

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