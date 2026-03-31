このページの本文へ

2026年3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分までの3日間

すでに安い！ 「Amazon新生活セールFinal」の先行セールに乗り遅れるな

2026年03月31日 12時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

「Amazon新生活セールFinal」の先行セールがスタート！　期間は2026年3月31日から4月2日までの3日間です

先行セールこそ本番!?

　もはや春の一大イベントと言える大安売り「Amazon新生活セールFinal」が4月3日から始まります。それに先駆けて、本日から先行セールがスタート！　期間は3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分までの3日間。プライム会員でなくても参加できる、お得な1週間です。

　「しょせんは先行セールでしょ？　本番は4月3日からだよ」などと侮ってはいけません。昨今の大規模セールは、先行セールの初日から値引き度合いがフルスロットル！　本番前に売り切れていることも珍しくありません。まさに早い者勝ちです。

「Amazon 新生活セール」を確認する
 

ポイントアップキャンペーンも見逃せない！

　Amazon新生活セールFinalは商品の値下げだけではありません。購入時に付与されるAmazonポイントがアップするキャンペーンも併催されます。

　これは、エントリー期間中（3月17日12時～4月6日23時59分）にキャンペーンページからエントリーしたうえで、Amazon新生活セールFinal期間中に合計1万円（税込）以上の商品を購入すると、さまざまな条件達成に応じて追加のAmazonポイントが付与されるというもの（詳細はポイントアップキャンペーン参照のこと）。

　プライム会員関係なく、キャンペーンページ内のボタンをタップするだけで参加できますので、先行セールの時点で忘れずに押しましょう。

　また、ポイントアップの条件を達成すると、抽選で最大10万ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。特に操作は必要ありません。

このボタンをタップするだけでエントリーできます！

「ポイントアップキャンペーン」にエントリー
 

今のうちにセール商品をロックオンしておこう！

　気になる商品がある人は、今のうちにリスト化しておきましょう。方法は簡単！　商品ページの「リストに追加」をタップして「ほしい物リスト」に入れるだけです。なお、「ほしい物リスト」は、トップページの「アカウント＆リスト」から直接飛べます。

　セールの種類や季節などで値引きされる商品は変わりますので、今回に限らず日頃から興味ある商品は「ほしい物リスト」に入れておきましょう。そしてセール期間中にリストを一覧し、値引きされている「ほしい物」だけを購入できます。

「ほしいものリスト」を確認する
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 14 M1405NAQ 14インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 12.6時間 重量1.6kg Wi-Fi 6 インディーブラック M1405NAQ-R7165BL
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 14 M1405NAQ 14インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 12.6時間 重量1.6kg Wi-Fi 6 インディーブラック M1405NAQ-R7165BL
￥89,800
2
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
￥62,250
3
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥130,000
4
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90027JP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90027JP ノートPC
￥108,800
5
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - ミッドナイト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - ミッドナイト
￥177,333

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
2
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,273
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
4
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥660
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 64GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA064G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 64GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA064G
￥1,280
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,359
9
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
10
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
￥841

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン