2026年3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分までの3日間
すでに安い！ 「Amazon新生活セールFinal」の先行セールに乗り遅れるな
2026年03月31日 12時00分更新
先行セールこそ本番!?
もはや春の一大イベントと言える大安売り「Amazon新生活セールFinal」が4月3日から始まります。それに先駆けて、本日から先行セールがスタート！ 期間は3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分までの3日間。プライム会員でなくても参加できる、お得な1週間です。
「しょせんは先行セールでしょ？ 本番は4月3日からだよ」などと侮ってはいけません。昨今の大規模セールは、先行セールの初日から値引き度合いがフルスロットル！ 本番前に売り切れていることも珍しくありません。まさに早い者勝ちです。
ポイントアップキャンペーンも見逃せない！
Amazon新生活セールFinalは商品の値下げだけではありません。購入時に付与されるAmazonポイントがアップするキャンペーンも併催されます。
これは、エントリー期間中（3月17日12時～4月6日23時59分）にキャンペーンページからエントリーしたうえで、Amazon新生活セールFinal期間中に合計1万円（税込）以上の商品を購入すると、さまざまな条件達成に応じて追加のAmazonポイントが付与されるというもの（詳細はポイントアップキャンペーン参照のこと）。
プライム会員関係なく、キャンペーンページ内のボタンをタップするだけで参加できますので、先行セールの時点で忘れずに押しましょう。
また、ポイントアップの条件を達成すると、抽選で最大10万ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。特に操作は必要ありません。
今のうちにセール商品をロックオンしておこう！
気になる商品がある人は、今のうちにリスト化しておきましょう。方法は簡単！ 商品ページの「リストに追加」をタップして「ほしい物リスト」に入れるだけです。なお、「ほしい物リスト」は、トップページの「アカウント＆リスト」から直接飛べます。
セールの種類や季節などで値引きされる商品は変わりますので、今回に限らず日頃から興味ある商品は「ほしい物リスト」に入れておきましょう。そしてセール期間中にリストを一覧し、値引きされている「ほしい物」だけを購入できます。
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