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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2415回

エントリーiPad、ついにAI対応か　iPad第12世代はA18搭載の可能性

2026年03月27日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルはApple Intelligenceに対応したA18チップを搭載した新型iPad第12世代を、年内に発売する見込みだという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が3月22日のニュースレターで伝えた。

　Gurman記者によると、A18チップを搭載したiPadはすでに発表の準備が整っているとのことだ。

　現行のiPad 第11世代は2025年3月にA16チップを搭載して349ドルで発売されたが、A16チップではアップルのAI機能「Apple Intelligence」に対応しておらず、iPad mini、iPad Air、iPad Proといった他の現行iPadモデルがすべてApple Intelligenceに対応しているなかで唯一取り残されている。

　第12世代からA18チップを搭載することで、エントリーモデルのiPadでもようやくApple Intelligenceが使えるようになる。

　ちなみにデザインについてはこれまでのところ大きな変更のうわさはなく、現行モデルと同じ外観になるとみられている。

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