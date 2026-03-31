ASUS、AMD Ryzen AI搭載オールインワンPC「V600 AiO」発売　Wi-Fi 7対応の23.8型・27型モデル

シンプルで美しいデザインを持つオールインワンPC、「ASUS V600 AiO (VM640GA/VM670GA)」が新たに発表された。ASUS JAPANは、6月3日よりこの新製品の販売を開始する。これにより、ユーザーは23.8型ディスプレイを搭載した「VM640GA」と27型ディスプレイを持つ「VM670GA」の2製品から選べる。両モデルともに洗練されたデザインとパワフルな性能を兼ね備え、AMD Ryzen AIプロセッサを搭載している。

ASUS V600 AiOシリーズは、ナノエッジディスプレイを採用し、23.8型および27型の2つのサイズでラインナップされる。93%の画面占有率はもちろん、sRGB 100%の色精度と178°の広視野角を実現し、高品質な視聴体験を提供する。また、内蔵ステレオスピーカーにより、クリアな音質とパワフルな低音再生を可能にし、Dolby Atmos対応の没入感のあるサウンドを体験できる。

充実のインターフェースも特徴で、HDMI端子、USBポート、LANポートなど多くの接続オプションを提供。さらに、Wi-Fi 7対応により、高速で安定したネットワーク接続を可能にする。安全性も考慮されており、ポップアップ式WebカメラとKensingtonセキュリティスロットを装備し、強固なセキュリティを提供。また、MIL規格準拠の堅牢性を誇り、持ち運び時にも安心だ。

ASUSのあんしん保証サービスは、通常の故障に加えて、幅広い状況に対応可能となっている。