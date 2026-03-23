【松のや】あの「ムートート定食」が帰ってくる！人気タイ風豚バラ唐揚げ

松のやでは3月25日15時より「ムートート定食」各種を発売します。

「ムートート定食」が復活！

とんかつチェーン松のやで昨年にも販売され、人気を集めた「ムートート」が今年も復活します。

▲「ムートート定食」（990円）



「ムートート定食」は、豚バラ肉を醤油ベースの特製揉みダレに漬け込み、パリっとジューシーに揚げた、カリカリ食感がたまらない“タイ風”豚バラ唐揚げが主役。

そのまま食べても、味変用スイートチリソースでも楽しめます。スイートチリソースは、水飴と蜂蜜の甘味を青唐辛子がさわやかに引き締める絶妙なバランスといい、ムートートとの相性抜群とのことです。

▲ロースかつ＆ムートート定食（990円）

▲唐揚げ＆ムートート定食（990円）

また、ロースかつや、本格唐揚げとの盛合せ定食も販売します。

▲ムートート丼（890円）

さらに、生玉子と素揚げしたにんにくを添えて、にんにく醤油ダレをかけた丼「ムートート丼」も同時に発売します。

単品のムートートは600円、 単品のスイートチリソースは150円で販売されます。

食べ逃し厳禁！

カリっとジューシーなお肉と特製ダレがクセになるタイ料理風の「ムートート」が、待望の復活です。

パンチのある味わい、食欲を刺激する香りに、お箸が進むこと間違いなし。昨年食べた方も、そうでない方も、この機会に試してみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）